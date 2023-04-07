Мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе — Наталья Гуменюк об успехах ВСУ в Николаевской области

Украинские защитники преуспели в Николаевской области и потеснили россиян из Кинбурнской косы, которая частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

Мы работаем достаточно успешно, о чем уже есть определенная информация. Отчитываться будем немного позже. В общем, могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе, — отметила Гуменюк.

Хотя враг там стойко не стоит, он все же периодически обстреливает из артиллерии Днепровско-Бугский лиман, чтобы показать свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и контроль за морскими транспортными путями.

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Однако все-таки захватчики преимущественно скапливаются рядом с материковой частью, чтобы иметь возможность прятаться там за гражданским населением.

А если ты хочешь больше узнать о ситуации на передовой, карта боевых действий в Украине подскажет детальную оперативную информацию.

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Главное фото: Николаевский областной совет