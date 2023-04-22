Допомагає людям, що лишилися без води, електрики та газу, бо це по-людськи! Історія волонтера з Оріхова

У розбитому російськими бомбами Оріхові на Запоріжжі небайдужі згуртувались та узялися допомагати нужденним.

Власним транспортом розвозять ліки, хліб, навіть діляться із сусідами електрикою, бо її у містечку, де лишається кілька тисяч людей, немає понад рік, власне, як води й газу.

Допомагає іншим, бо так має бути

Волонтер Сергій завантажує у свою машину хліб від благодійників, які позначені спеціальними наліпками. Це дає зрозуміти, що хліб — не для продажу. Сергій разом з дружиною Вікторією вже близько року розвозить хліб по розтрощених кварталах.

Чоловік розповідає, люди чекають цієї допомоги, особливо пенсіонери. В одному з районів Оріхова Сергій віддає хліб Лілії, яка вже роздасть його своїм сусідам. Наголошує, що лишилося їх не так багато. На двох вулицях залишилося 14 людей, а раніше було кілька сотень.

63-річний мешканець Оріхового Сергій, якому волонтер привіз хліб, розповідає, що влітку отримав осколкове поранення у ногу. Уламок видалили, але травма досі дає про себе знати.

Під час нещодавнього обстрілу постраждала також автівка самого волонтера. На лобовому склі видно дірки від уламків РСЗВ Град. Сергій також ділиться із сусідами генератором. Паливо для нього купують усі гуртом.

Волонтер запевняє: розвозить людям допомогу, бо так має бути.

Ми ж з людьми живемо! Це ж по-людськи, — каже він.

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