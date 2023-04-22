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Допомагає людям, що лишилися без води, електрики та газу, бо це по-людськи! Історія волонтера з Оріхова

Андрій Почтєв 22 Квітня 2023, 20:00
Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті

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Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті

Допомагає людям, що лишилися без води, електрики та газу, бо це по-людськи! Історія волонтера з Оріхова
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