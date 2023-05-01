Історія не з солодких! Як відомий хлопчик з етикетки згущеного молока допомагає військовим та закарбовує нашу історію

Обличчям відомого з дитинства первомайського згущеного молока виявися одеський історик, вчений та волонтер Олександр Бабіч. До початку повномасштабної війни чоловік займався науковою діяльністю та мав власний туристичний бізнес. Уже понад рік його офіс слугує волонтерським центром.

Як працює волонтерський центр

У волонтерському центрі працює семеро людей. Усі, крім Олександра, переселенці з Херсонщини. Їх об’єднала не лише спільна справа, а й любов до історії своєї країни. Більшість із них вчителі, історики та науковці. Тепер передають військовим на фронт автівки, амуніцію та зібрані власноруч тактичні аптечки.

Олександр розповідає, що за цей час вдалося передати військовим на фронт 25 автівок, 500 наплічників, 1500 аптечок та десятки тисяч турнікетів. Інше перерахувати складно.

Натомість воїни часто передають з фронту так звані подарунки, наприклад, відстріляні тубуси. З таких подарунків почав утворюватися справжній музей, адже тут є і гвинт від ворожого гелікоптера з Чорнобаївки, і уламки російських ракет.

Також Олександр як науковець допомагав з ексгумацією тіл українських військових та ворогів на деокупованих територіях. Крім цього, як історик досліджує місця розстрілів одеситів під час великого терору, збирає докази сучасного геноциду українців, пише дисертацію про багатовікову війну Росії з Україною. А також бере участь у перейменуванні одеських вулиць.

А згадуючи історію зі згущеним молоком, Олександр ніяковіє. Його дідусь ще за радянських часів обіймав керівну посаду на Первомайському молочноконсервному заводі й часто брав онука з собою на роботу. Так чоловік і став усім відомим хлопчиком з етикетки згущеного молока.

Волонтери допомагають людям у найгарячіших точках. На рівних працюють як жінки, так і чоловіки. Раніше ми розповідали, як волонтерки Червоного Хреста допомагають Україні.

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Фото: twitter / denys_sokolov