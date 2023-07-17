Хочу показувати спротив бридкому імперіалізму! Історія польського військкора, який 16 місяців перебуває в Україні

Польський воєнний кореспондент Матеуш Ляховський зібрав наплічник і 24 лютого 2022 року поїхав у бік кордону з Україною. Просто сидіти вдома не зміг. Усе, чого прагнув — щодня показувати світові справжнє обличчя росіян. Документувати ті звірства, які вони чинять в Україні.

Матеуш приїхав в Україну як волонтер, а згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями. Спочатку він мав перебувати в Україні два місяці, потім — півроку, згодом — рік. Так і залишився вже на 16 місяців.

Вирішив показувати світу правду

Чоловік був в Україні й до повномасштабної війни. Три роки тому був на Сході, працював над документальним фільмом про Госпітальєрів. Саме до них він приїхав у Києві у перші дні великої війни. Зізнається, замислювався навіть над тим, щоб стати добровольцем. Але вирішив розповідати усьому світу про війну завдяки журналістиці.

Зараз також дивляться

З 16 місяців поляк побував у найгарячіших точках фронту: Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, Ізюм, але найбільше думки про життя змінила Буча. Він був одним із перших польських журналістів, які потрапили до звільненого міста.

— То було щось страшне. Відчуття, ніби ти в’їхав до пекла. Тіла людей лежали на вулиці, їх було багато. Спалені, розстріляні автівки з написом “Діти”. У людей зв’язані руки. Над ними знущалися, — говорить він.

Матеуш каже, що розуміє ризики під час поїздок на передову, але жодного разу не сумнівався у своєму виборі.

Я відчуваю, що хочу бути тут, щоб показувати спротив бридкому імперіалізму, — стверджує журналіст.

Польща — одна з країн, які найбільше допомагають Україні. Поляки не лише волонтерять, а й допомагають на фронті як добровольці та медики. Раніше ми розповідали історію польського парамедика Даміана Дуди про порятунок бійців.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Twitter / LachowskiMateus