Война в Украине

Враг продолжает бить по мирным жителям! Что известно об обстреле Белополья 17 июля — подробно

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 июля 2023, 16:35
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