Враг продолжает бить по мирным жителям! Что известно об обстреле Белополья 17 июля — подробно

Сегодня, 17 июля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли мирное население и объект гражданской инфраструктуры Белополья Сумской области.

По предварительным данным, есть раненые и погибшие. Читай в нашем материале, что известно о взрывах в Белополье Сумской области 17 июля.

Взрывы в Белополье Сумской области 17 июля: что известно об обстреле

Российские оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы в направлении города Белополье. В общей сложности прогремели три взрыва. Об этом сообщают в Сумской ОВА. Взрывы раздались около 12:35-12:39.

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Сейчас известно о двух погибших женщинах и десяти раненых в результате обстрела Белополья Сумской области, об этом сообщил городской глава Белополья Юрий Зарко. Погибшим женщинам было 76 и 74 года, в момент взрыва они находились в местном сквере.

18 июля в Белопольской общине объявлен траур.

Также известно о разрушении административного помещения. Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Юрий Зарко сообщил, что четыре снаряда взорвались в центре города, еще три — в окрестностях.

Один снаряд попал в пожарную часть, среди раненых есть шесть работников ГСЧС. Все они госпитализированы.

Раненым оказывают неотложную помощь.

Прокуратура Сумской области сообщила, что проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Вікна-новини следят за ситуацией и будут обновлять материал.

Ранее мы рассказывали о взрывах в Запорожье 12 июля.

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Фото: иллюстративное, ГСЧС