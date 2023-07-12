Война в Украине

Взрывы в Запорожье: российский БПЛА упал в городском парке, среди раненых — дети

Анастасия Грубрина, редактор сайта 12 июля 2023, 17:47
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Фото: Facebook ГСЧС Украины

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