Сегодня, 12 июля, в спальном районе Запорожья упал российский БПЛА. Об этом сообщили в Запорожской ОГА. Читай в нашем материале, что известно о взрывах в Запорожье 12 июля и есть ли пострадавшие — подробно.

Взрывы в Запорожье сегодня — что известно

Запорожская ОГА сообщила, что сейчас известно о 18 травмированных, среди которых шестеро детей. Причиной взрыва в городе стало падение неустановленного вражеского летающего объекта в спальном районе областного центра.

Известно, что девять женщин и трое мужчин получили повреждения на открытой территории. Дети получили травмы разных степеней тяжести.

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После оказания первой медицинской помощи четверых взрослых и ребенка отправили на амбулаторное лечение. 13 человек госпитализированы.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Местных жителей призывают быть осмотрительными и не трогать обломки, которые еще могут быть опасными.

Взрывы в Запорожье: российский БПЛА упал в городском парке, среди раненых — дети / 6 Фотографий

Повреждение получил жилищный фонд города — в шести многоэтажках выбиты окна. Работники Запорожремсервиса закрывают разбитые стекла.

На месте падения установлена палатка горсовета, в которой работают специалисты соцзащиты. Развернут пункт Несокрушимости.

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