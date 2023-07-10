Кажется, можно сбиться со счета, сколько уже военных преступлений совершили россияне против мирного населения Украины. Но мы фиксируем каждое из них, ведь за все придется отвечать и расплачиваться.

Сегодня, 10 июля 2023 года, оккупанты совершили очередное военное преступление. Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области, об этом сообщили в ОВА.

Мы расскажем о последствиях взрывов в Орехове и сколько людей пострадало.

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Обстрел Орехова сегодня: последствия атаки

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате обстрела четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина.

По данным Офиса генпрокурора, 13 человек получили ранения после очередных российских обстрелов в Орехове.

Кроме этого, враг совершил 36 прицельных ударов по десяти мирным населенным пунктам Запорожской области: пять обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке.

В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина, ему безотлагательно оказали медицинскую помощь. На этот момент зафиксировано разрушение десяти гражданских объектов.

Обстрел Орехова сегодня: фото

Ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи: последствия обстрела Орехова 10 июля / 2 Фотографии

Российские военные прибегают также к ядерному шантажу. Они заминировали Запорожскую АЭС и, вероятно, готовят разные провокации. Это не на шутку напугало украинцев и мир. Ранее мы рассказывали о возможных сценариях аварии на ЗАЭС.

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Фото: Юрий Малашко