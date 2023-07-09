Апокалипсиса не будет! Эксперт по атомной энергетике о возможных сценариях аварии на ЗАЭС

Доктор физико-математических наук, эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский в эфире телемарафона рассказал о возможных сценариях развития событий, если оккупанты решатся взорвать Запорожскую АЭС. Также мужчина объяснил, как действовать во время критической ситуации и как себя обезопасить.

Эксперт уверен, что оккупанты могут отважиться на такой жестокий поступок, а вот сценарии отличаются существенно. Первый и самый вероятный — это тот, где никакого апокалипсиса не будет, а единственное, что они сделают, — выведут из строя все энергоблоки ЗАЭС, чтобы Украина не могла годами возобновить их работу.

В самом худшем случае, говорит Людвиг, также апокалипсиса не будет, потому что все, кроме одного реактора, в холодном состоянии, но с точки зрения возможного террористического акта большой разницы между ними нет. Только разница во времени и в сценарии, который будет реализован относительно конкретного энергоблока.

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Дело в том, что энергоблоки, как отечественные, так и зарубежные, не рассчитаны на падение тяжелого самолета даже.

Они выдерживают только падение легкого самолета вроде истребителя, так что если туда направить ракету, то разрушения будут достаточными, чтобы вызвать радиационную катастрофу, — рассказывает Литвинский.

Людвиг рекомендует не находиться на улице, закрыть окна и двери, и внимательно слушать рекомендации от местных органов, которые предоставят по радио или телевизору в случае аварийной ситуации.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что положить в радиационную аптечку и почему не следует пить йодид калия.

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Фото: Запорожская атомная электростанция / Facebook