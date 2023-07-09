Апокаліпсиса не буде! Експерт з питань атомної енергетики про ймовірні сценарії аварії на ЗАЕС

Доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики Людвиг Литвинський в ефірі телемарафону розповів про можливі сценарії розвитку подій, якщо окупанти наважаться підірвати Запорізьку АЕС. Також чоловік пояснив, як діяти під час критичної ситуації і як себе вберегти.

Експерт впевнений, що окупанти можуть наважитись на такий жорстокий вчинок, а ось сценарії різняться суттєво. Перший і найбільш ймовірний — це той, де ніякого апокаліпсиса не буде, а єдине, що вони зроблять, — виведуть з ладу всі енергоблоки ЗАЕС, щоб України не могла роками відновити їх роботу.

У найгіршому випадку, каже Людвиг, також апокаліпсиса не буде, бо всі, крім одного, реактори в холодному стані, але з точки зору можливого терористичного акту великої різниці між ними нема. Лише різниця у часі та в сценарії, який буде реалізовано відносно конкретного енергоблока.

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Справа в тому, що енергоблоки, як вітчизняні, так і закордонні, не розраховані на падіння важкого літака навіть.

Вони витримують тільки падіння легкого літака, на кшталт винищувача, тож якщо туди спрямувати ракету, то руйнації будуть достатні, щоб спричинити радіаційну катастрофу, — розповідає Литвинський.

Людвиг рекомендує не знаходитись на вулиці, закрити вікна та двері, а також уважно слухати рекомендації від місцевих органів, які нададуть по радіо або телевізору в разі аварійної ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що покласти у радіаційну аптечку та чому не варто пити йодид калію.

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Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook