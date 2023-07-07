Як допомогти тваринам у разі вибуху на ЗАЕС: покрокова інструкція дій

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 07 Липня 2023, 12:00
Допомога тваринам від радіації
Фото: Pexels

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