Як допомогти тваринам у разі вибуху на ЗАЕС: покрокова інструкція дій

У разі вибуху на ЗАЕС тварини як ніхто потребують допомоги. Адже високий рівень радіації шкідливий не лише для людей.

Як допомогти домашнім улюбленцям, яку тривожну валізку для них підготувати й чи можна давати тваринам калій йодид, розповіли у МОЗ та Всеукраїнській ініціативі Save Pets of Ukraine.

Як допомогти домашнім тваринам: покрокова інструкція

Тримай тварин в укритті

Якщо тварина була на вулиці, слід якомога швидше перемістити її в приміщення й щільно закрити усі вікна та двері. Після — перейти до гігієнічних процедур.

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За можливості, помий свого улюбленця водою. Якщо є можливість, краще зробити це з милом або шампунем для тварин. Якщо доступу води немає, використай вологі серветки — це краще, ніж нічого.

Якщо у тварини є порізи чи подряпини, закрий їх, щоб радіоактивні речовини не потрапили в рану. Також слід тримати улюбленців якомога далі від вікон, дверей та щілин.

При митті тварини подбай і про власну безпеку:

Використовуй гумові рукавички та маску. Якщо на тілі є порізи чи подряпини, намагайся їх гарно закрити, щоб радіоактивні матеріали не потрапили до рани. Вимий руки та обличчя після миття тварини.

Безпечний простір та їжа для тварини

Миски для їжі та пиття, килимки слід протерти вологою ганчіркою. Після — помістити її у герметичний пластиковий пакет чи контейнер та лишити його у недоступному місці.

Їжу чотирилапих найкраще зберігати в герметичних контейнерах. Перед тим, як відкрити герметичну посудину, протри її вологими серветками або мокрим рушником.

Вода з-під крана, з криниць чи відкритих водойм деякий час може бути небезпечною. Тож крім корму слід підготувати воду в пляшках.

Зверни увагу, що не давати тварині пити, щоб вона не ходила в туалет, шкідливо.

Туалет для котиків та собачок

Певний час буде заборонено виходити на вулицю. Звісно, якщо не йдеться про евакуацію. Тож крім їжі тваринам треба підготувати герметично закриті запаси наповнювача.

Річ у тім, що відкритий наповнювач містить поглинальні властивості, тож стане небезпечним до використання.

А собакам, які звикли ходити в туалет на вулицю, підготуй спеціальне місце для туалету. Це може бути простий ящик з ґрунтом. Він імітуватиме звичну для песика місцевість.

Ящик слід поставити якомога далі від їжі, місця для сну та ігор. Улюбленець може не одразу зрозуміти призначення ящика, тож слід йому пояснити.

Перший час може знадобитися допомога з туалетом. В такому разі у жодному випадку не можна давати сечогінні чи проносні. Що справді допоможе — теплі компреси на живіт.

Якщо доведеться евакуюватися: тривожна валізка

Якщо ти живеш близько до ЗАЕС, ймовірно доведеться евакуйовуватися. Для цього слід приготувати тривожні валізки для себе й тварини.

Маленьким тваринам слід підготувати переноски. В разі потреби слід обмотати їх плівкою, залишивши отвір для дихання. Його треба буде закрити кількома шарами вологої марлі.

Для великих тварин підготуй одяг, найкраще підійде зимовий: куртки, взуття. Намордник слід обмотати марлею.

Тривожна валізка для тварин

Отож, під рукою має бути невелика сумка з усім необхідним для твого улюбленця:

сухий корм; переноска для маленьких тварин; вода; миска для води чи поїлка; ліки, якщо тварина їх потребує; документи тварини; вологі серветки; підстилка; повідець; пакунки для прибирання туалету.

Калій йодид: коли і скільки давати

В екстреній ситуації, коли ти почув(-ла) відповідну вказівку від місцевої влади, слід прийняти калій йодид та дати його тварині. В МОЗ розповіли про дозування препарату для тварин:

Кішкам і собакам вагою до 10 кг — 50 мг;

Собакам вагою 10-30 кг — до 85 мг

Собакам вагою більше 30 кг — до 125 мг

У разі евакуації, рухайся з твариною швидко, але не біжіть, щоб додатково не здіймати радіоактивний пил. Коли опинишся у пункті евакуації, слід помити тварину вологими серветками.

А що робити у разі вибуху на ЗАЕС, читай інструкцію від МВС.

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