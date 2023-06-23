“Закоркуватися” вдома щонайменше на добу — МВС дало чіткі вказівки, що робити у разі вибуху на ЗАЕС

Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Українці мають знати, що робити у такій ситуації. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів Яні Брензей про рівень підготовки держави до можливого підриву окупантами ЗАЕС та алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації.

Що робити у разі підриву ЗАЕС: інструкція від МВС

Насамперед Клименко закликав зберігати спокій. За його словами, всі наші служби, зокрема Міністерство енергетики, МВС, МОЗ та місцеві органи влади перебувають у повній готовності навіть до можливого витоку радіації із Запорізької АЕС. Відсьогодні розгорнуто роботу штабів, де працюють енергетики, ДСНС, поліція та медики.

— Радіоактивний фон, який може бути у повітрі (після ймовірного вибуху — ред.), зберігатиметься близько доби. На 80% ми зменшимо радіаційний фон протягом доби. Якщо не буде евакуаційних заходів, треба закритися у приміщені, закрити системи вентиляції, вимкнути кондиціонери, обігрівачі тощо.

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Треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах або змоченою тканиною, або скотчем. Ми будемо давати чіткі вказівки щодо правил поведінки протягом цього часу, — сказав Клименко.

Клименко повідомив, що найближчими днями проведуть навчання з відповідним перекриттям доріг та розгортанням санітарних блокпостів. Усе обладнання щодо виміру радіації — відкалібровано та готове до роботи.

Міністр пояснює, що радіація — за великим рахунком, пил. Захиститися на вулиці допоможе респіратор або маска. Крім цього, треба вдягатися, щоб було захищено якомога більше ділянок тіла.

Якщо укриття розташоване за кілька кілометрів, краще до нього не йти. Треба “закоркуватися” вдома щонайменше на одну добу. Поки місцеві органи влади не дадуть розпорядження щодо переміщення по території.

Раніше ми розповідали про зону ураження ЗАЕС і куди може дістати радіація.

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