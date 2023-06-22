Світ попереджено, отже він має діяти! Зеленський про підготовку росіянами теракту на Запорізькій АЕС

Російські військові ще практично на початку повномасштабного вторгнення окупували Запорізьку АЕС. Відтоді всьому світу загрожує ядерна катастрофа, більша за Чорнобильську, адже ЗАЕС — найбільша атомна станція в Європі.

Неодноразово з’являлася інформація, що росіяни зберігають на її території військову техніку та вибухівку.

Нещодавно окупанти підірвали Каховську ГЕС, наша розвідка повідомляла, що російські військові готують черговий теракт на ЗАЕС. Сьогодні, 22 червня 2023 року, Володимир Зеленський розповів про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС.

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— Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України.

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру, — сказав президент України.

Володимир Зеленський запевнив, що інформація про це передана нашим партнерам.

Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі.

Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти, — акцентував він.

Володимир Зеленський знову нагадав, що ЗАЕС — найбільша атомна станція в Європі. Сказав, що всі у світі: МАГАТЕ, усі країни, знають, що там відбувається. Адже Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС.

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