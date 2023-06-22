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Світ попереджено, отже він має діяти! Зеленський про підготовку росіянами теракту на Запорізькій АЕС

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Червня 2023, 12:28
Зеленський: Росія підготувала терористичний акт на Запорізькій АЕС і світ повинен не дати цьому трапиться
Фото: Сайт президента України, Facebook

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Світ попереджено, отже він має діяти! Зеленський про підготовку росіянами теракту на Запорізькій АЕС
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