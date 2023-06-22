Мир предупрежден, значит он должен действовать! Зеленский о подготовке россиянами теракта на Запорожской АЭС

Российские военные еще практически в начале полномасштабного вторжения оккупировали Запорожскую АЭС. С тех пор всему миру грозит ядерная катастрофа, более масштабная, чем авария на Чернобыльской станции, ведь ЗАЭС — самая большая атомная станция в Европе. Не раз появлялась информация, что россияне хранят на ее территории военную технику и взрывчатку.

Недавно оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, наша разведка сообщала, что российские военные готовят очередной теракт на ЗАЭС. Сегодня, 22 июня 2023, Владимир Зеленский рассказал о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС.

Россияне готовят теракт на ЗАЭС: что известно

— Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины.

Сейчас также смотрят

Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого.

К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заверил, что информация об этом передана нашим партнерам.

Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все.

Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать, — акцентировал он.

Владимир Зеленский снова напомнил, что ЗАЭС — самая большая атомная станция в Европе. Сказал, что все в мире: МАГАТЭ, все страны, знают, что там происходит, поскольку Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент своей агрессии.

Ранее мы рассказывали, что будет, если разразится Запорожская АЭС.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!