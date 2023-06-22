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Мир предупрежден, значит он должен действовать! Зеленский о подготовке россиянами теракта на Запорожской АЭС

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июня 2023, 12:28
Зеленський: Росія підготувала терористичний акт на Запорізькій АЕС і світ повинен не дати цьому трапиться
Фото: Сайт президента Украины, Facebook

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