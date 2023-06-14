Заложили взрывчатку возле реакторов? Как работает ЗАЭС без Каховской ГЭС — на что надежда

Украинский инженер-атомщик, президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о том, как работает ЗАЭС без Каховской ГЭС. Читай в нашем материале подробно, что помогает избежать катастрофы на Запорожской атомной станции.

Как работает ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС

В результате уничтожения оккупантами Каховской ГЭС, зафиксирован уровень обмеления притока к охлаждающему ставку ЗАЭС. В пруду-охладителе уровень воды нормальный — 16,67 м. Этого вполне достаточно для того, чтобы охлаждать реакторы.

Один реактор находится в горячем состоянии, другие выключены. В таком состоянии без подпитки они могли бы работать в течение 30-50 дней. После этого их следовало бы остановить.

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Часто из-за обстрелов россиян ЗАЭС остается без электричества. Петр Котин говорит, что многие направления ЗАЭС деградировали, вода влияет на то, что когда мы вернем станцию под свой контроль, то не сможем включить энергоблоки.

На это понадобится много времени, чтобы обеспечить питание. ЗАЭС нуждается в постоянном энергоснабжении. Если его нет — это первая стадия аварии.

Котин сравнивает эту ситуацию с Фукусимой, когда после отсутствия электроснабжения на станции цунами накрыло резервные дизельные генераторы. Если сейчас на ЗАЭС нет внешнего электроснабжения, что случалось уже семь раз, включаются дизельные генераторы.

Если останавливаются дизельные генераторы, будут применяться меры, которые были введены на станции после аварии на Фукусиме. Там есть передвижное оборудование, которое может использоваться для подпитки станции.

Мы не можем быть уверены, что станция полностью защищена от внешнего воздействия. Мы постоянно ожидаем каких-либо преступных действий со стороны оккупантов.

Станция заминирована по периметру, также заминированы все пути подъезда к ней, территория вокруг станции. Нет информации о том, заминированы ли сами энергоблоки, но мы знаем, что тяжелая техника оккупантов находится возле энергоблоков.

Именно в этой технике может находиться взрывчатка, оружие и другие опасные вещества. На территории много российских военных, они обустроили блокпосты, в том числе на крышах реакторных отделений.

Основной вопрос безопасности — пребывание российских оккупантов на станции. После подрыва Каховской ГЭС, мы понимаем, что они могут сделать все, что угодно. Оккупанты укрепляют дамбы вокруг пруда-охладителя. Они понимают, что пруд должен оставаться в том состоянии, в котором он сейчас.

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