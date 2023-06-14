Украина

Заложили взрывчатку возле реакторов? Как работает ЗАЭС без Каховской ГЭС — на что надежда

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 июня 2023, 08:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн
0:05:32
Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС
Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
Смотреть больше

Последние видео
0:04:48
Волонтер із США допомагає Херсону

Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне
0:08:37
Як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС: як уникаємо катастрофи
Заложили взрывчатку возле реакторов? Как работает ЗАЭС без Каховской ГЭС — на что надежда
Карта бойових дій в Україні
Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн
0:05:32
Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС
Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС
0:05:41
Recovery
Самая ценная благодарность защитникам: в Одессе заработал шестой Recovery для ВСУ
0:13:06
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС
Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
Карта бойових дій в Україні
Российский Аллигатор больше не летает: карта боевых действий в Украине 13 июня в режиме онлайн
0:02:09
Рембо
Стал примером для людей. Пес Рембо пережил ранения от обстрела и работает в Венгрии
Больше видео
Волонтер із США допомагає Херсону
Читать дальше
Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь