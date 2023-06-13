Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области

Вода в Херсонской области постепенно отходит, однако ее отход открывает все новые ужасные следы преступлений россиян. На левом оккупированном берегу люди кричат о помощи без воды, пищи, лекарств.

На правый берег помощь подвозят волонтеры. Читай в нашем материале о последних новостях из Херсона.

Последние новости из Херсона: россияне пытаются добить город

Соседние Днепропетровскую, Николаевскую и Запорожскую области уже начинает подтапливать. Людей призывают экономно потреблять воду, чтобы не остаться без нее вообще.

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Районы Остров и Корабел остаются полностью затопленными, в других частях города сухо. Здесь несколько разбитых домов, массово выбиты окна, провалены крыши. Здесь постоянно “прилеты”. Работал последний магазин, но 9 июня россияне его добили.

Снарядами россияне добили то, что осталось после затопления. Владелец магазина самостоятельно разбирает завалы. Бежать из города он не собирается, потому что и так здесь много пережил. Хотя жить в Херсоне сейчас невыносимо, людей осталось мало, ведь россияне добивают город.

В районе Корабел с сегодняшнего дня и на неделю объявляется усиленный комендантский час. Местные смогут передвигаться по этому району только с 12:00 до 15:00. Людям обещают возобновить газ и электроснабжение. В районе Остров нет даже воды.

Эвакуацией продолжает заниматься ГСЧС. Сегодня спасли несколько людей и животных. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что начали находить больше людей, погибших из-за наводнения. На сегодня это 10 человек.

Граждан призывают быть максимально внимательными и просят не заходить туда, где вода уже отступила.

Россияне открыли огонь по людям, которые эвакуировались

Пострадавший мужчина рассказал, как россияне отрыли огонь по людям, которые эвакуировались от затоплений. 10 июня на лодках эвакуировали детей, пожилых и маломобильных херсонцев. Было двое лежачих пациентов.

11 июня люди ждали эвакуации. Когда приехали волонтеры, россияне начали обстреливать лодки.

Они пропустили лодки волонтеров, а затем, когда сели люди, начали обстреливать их.

Глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников рассказал Вадиму Карпьяку о ситуации в Херсоне и области. Раненые люди во время обстрела эвакуационных лодок россиянами находятся в больнице.

Большинство людей получили пулевые ранения. Половина из них находятся в реанимации. Состояние пациентов тяжелое, но врачи делают все, чтобы спасти людей.

Двух человек, которые сидели на деревьях, удалось спасти. За 11 июня пострадали 15 человек. Три человека погибли именно от выстрелов россиян. Многие считаются пропавшими без вести.

На Левобережье возможны ситуации подтопления и вымывания кладбищ. На правом берегу такого не наблюдается. По прогнозам, до конца месяца вода должна уйти. После этого должно пройти обследование пиротехников и полицейских. Позже заработают коммунальщики, а уже тогда можно будет возвращаться в Херсон и область.

Ранее мы рассказывали об историях херсонцев, оказавшихся в зоне затопления.

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