Вода прибывала прямо на глазах! Истории херсонцев, которые оказались в зоне затопления

Одна из самых больших катастроф за последние десятилетия произошла в Украине 6 июня 2023 — россияне взорвали Каховскую ГЭС. Безудержная вода затопила тысячи домов и десятки населенных пунктов.

Все, что люди строили и накапливали годами, вода забрала в считанные часы. Оккупанты еще и не дают спасти жизнь и обстреливают во время эвакуации. Факты недели рассказали истории людей, которые оказались в зоне затопления.

Затопленные населённые пункты после подрыва Каховской ГЭС

Из-за уничтожения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, миллиарды тонн воды двинулись в сторону жилых домов. Русло Днепра расширилось в разы. По самые крыши затопило десятки сел на обоих берегах Днепра.

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Больше всего досталось временно оккупированному левому берегу. Почти полностью ушли под воду Олешки, Новая Каховка. На правом — частично подтоплен Херсон. Добралась вода и до Николаева. Кроме того, в зоне подтопления оказались села в глубине Херсонской и Николаевской областей.

В зоне опасности оказались десятки тысяч людей с домашними питомцами. Люди записывали видео в социальных сетях, им на помощь отправлялись быстро организовавшиеся спасатели и волонтеры.

Как проходит эвакуация

Денис — один из тех, кто помогает спасать людей на затопленных территориях. Его родственники остались на оккупированной части Херсонской области. Мужчина признается: никогда и не думал, что оккупанты решатся на такое преступление. Поэтому и включился в дело без лишних колебаний.

— Это шок, паника, растерянность.

Просто берешь, и делаешь по запросам, и все. Нужна помощь там — поехали. Нужна помощь еще и там — поехали.

Надо лодку сделать, поехать эвакуировать бабушку там, куда не все едут, потому что обстрелы, — рассказывает мужчина.

Несмотря на такие риски, эвакуация — это постоянный поток. Большинство рейсов совершают четырехместными или шестиместными лодками.

Ирина Владимировна — жительница одного из затопленных районов Херсона — говорит, что вода прибывала буквально на глазах.

— В 18:00 вода стояла под домом. В 06:00 на следующий день вода была в подъезде до первого этажа. Четыре ступени до первой площадки, где уже квартиры начинались. Площадка была сухая.

В 07:00 на площадке была вода. В 08:00 дошло до первой строчки, как подниматься на второй этаж, — вспоминает женщина.

Она вывезла до десяти своих кошек, большинство из них муж отвез к родственникам, а троих женщина держит возле себя. Волонтеры спасают не только людей, но и животных, оказавшихся в водяной ловушке.

Риск эвакуации постоянный, до вражеских позиций — несколько километров. Оккупанты обстреливают людей, которых пытаются вывезти. Снаряды падают прямо возле лодок! Но волонтеры продолжают работу! В зоне затопления — тысячи домов из почти сотни населенных пунктов! Лодок на всех, кто хочет эвакуироваться, не хватает.

Как проходит эвакуация под риском смерти — смотри в видео:

Россия обстреливает Украину каждый день и не прекращает наносить удары по мирному населению даже после произошедшей катастрофы. Ранее мы рассказывали про обстрел Херсонской области во время эвакуации, оккупанты ударили по лодке с эвакуированными.

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