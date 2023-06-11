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Дедушка прикрыл своим телом женщину! Россия обстреляла лодку эвакуированных в Херсонской области, есть погибшие

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 11 июня 2023, 20:02
Росія обстріляла човен з евакуйованими 11 червня 2023

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