Дедушка прикрыл своим телом женщину! Россия обстреляла лодку эвакуированных в Херсонской области, есть погибшие

Российская армия напала на лодку, на которой находились гражданские, эвакуированные с левого берега Херсонской области.

В результате обстрела три человека погибли, еще десять получили ранения, в том числе два правоохранителя. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь, – написал он в Telegram.

Сообщается, что состояние раненых сейчас стабильное.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что оккупанты открыли огонь в спины гражданских.

– Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне – трусливые террористы, – написал он в Telegram.

Вся Украина объединилась вокруг событий в Херсонской области. Люди собирают одежду, продукты питания, питьевую воду, генераторы. Также в разных уголках страны готовы предоставить убежища херсонцам, пострадавшим от подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Ты тоже можешь помочь. Ранее мы собрали надежные фонды и организации, которым можно передать вещи или задонатить.

Фото: глава МВД Игорь Клименко.