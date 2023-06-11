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Дідусь прикрив своїм тілом жінку! Росія обстріляла човен евакуйованих на Херсонщині, є загиблі

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 11 Червня 2023, 20:02
Росія обстріляла човен з евакуйованими 11 червня 2023

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