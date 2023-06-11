Дідусь прикрив своїм тілом жінку! Росія обстріляла човен евакуйованих на Херсонщині, є загиблі

Російська армія напала на човен, на якому перебували цивільні, що евакуювалися з лівого берега Херсонщини.

Унаслідок обстрілу три людини загинули, ще десять отримали поранення, зокрема два правоохоронці. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти, – написав він у Telegram.

Повідомляється, що стан поранених наразі стабільний.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що окупанти відкрили вогонь у спини цивільних.

– Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни – боягузливі терористи, – написав він у Telegram.

Вся Україна об’єдналася навколо подій на Херсонщині. Люди збирають одяг, харчі, питну воду, генератори. Також у різних куточках країни готові надати прихисток херсонцям, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Фото: очільник МВС Ігор Клименко.