Україна

Від Півдня до Заходу — об’єднані однією метою! Як уся Україна допомагає Херсонщині

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 09 Червня 2023, 21:00
Як Україна допомагає постраждали з Херсонщини

Більше відео
0:02:29
Миколаїв підтоплення
Рівень води перевищив історичний показник, є жертва! Яка ситуація в Миколаєві та області зараз
0:06:11
ситуація в Херсонщині 09.06.2023
Четвертий день після підриву Каховської ГЕС: яка ситуація та куди йде вода
Карта бойових дій в Україні
Окупанти мають проблеми із забезпеченням та українською авіацією: карта бойових дій в Україні 9 червня в режимі онлайн
0:03:49
Трагедія Каховська ГЕС
Люди змушені рятуватись на саморобних плотах! Приголомшливі кадри з Херсону
Дивитись більше

Останні відео
0:05:00
Херсонська область

Змогла врятувати лише шістьох собак… Як вода забрала у жінки тих, кого вона любила
0:04:59
Як Україна допомагає постраждали з Херсонщини
Від Півдня до Заходу — об’єднані однією метою! Як уся Україна допомагає Херсонщині
0:05:43
Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery
Відновлення на високому рівні! Безкоштовна реабілітація для військових у центрах Recovery
0:02:29
Миколаїв підтоплення
Рівень води перевищив історичний показник, є жертва! Яка ситуація в Миколаєві та області зараз
0:06:11
ситуація в Херсонщині 09.06.2023
Четвертий день після підриву Каховської ГЕС: яка ситуація та куди йде вода
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Карта бойових дій в Україні
Окупанти мають проблеми із забезпеченням та українською авіацією: карта бойових дій в Україні 9 червня в режимі онлайн
0:03:49
Трагедія Каховська ГЕС
Люди змушені рятуватись на саморобних плотах! Приголомшливі кадри з Херсону
0:04:19
Відбудова міста Тростянець
Стертий у пил Тростянець зараз повстає, як фенікс із попелу — репортаж
0:03:22
Сучасний прихисток у Львові: коворкінг, простір для паркуру тощо
Житло, коворкінг, і навіть паркур-майданчик: як виглядає сучасний прихисток для біженців у Львові
Більше відео
Херсонська область
Читати далі
Змогла врятувати лише шістьох собак… Як вода забрала у жінки тих, кого вона любила
Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery
Читати далі
Відновлення на високому рівні! Безкоштовна реабілітація для військових у центрах Recovery

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь