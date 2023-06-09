Від Півдня до Заходу — об’єднані однією метою! Як уся Україна допомагає Херсонщині

Від Півдня до Заходу. Вся Україна об’єдналася навколо подій на Херсонщині. Люди збирають одяг, харчі, питну воду, генератори. Також у різних куточках країни готові надати прихисток херсонцям, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Волонтери кажуть: попри техногенну катастрофу, багато людей відмовляються покидати домівки, тож гуманітарну допомогу везуть до самого Херсона.

Як Україна об’єдналася у допомозі Херсонщині

Евакуаційні автобуси з херсонцями прибувають до Одеси, щодня приїздить до 200 людей. На місці відразу пропонують соціальне житло, грошову допомогу та гуманітарні набори.

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Одна з переселенок — Катерина Дворянська — розповідає, що в її родині п’ятеро дітей, сім’я мешкала за два квартали від річки, постійно чули звуки пострілів.

Було дуже страшно. Місто порожнє, мертве місто, — каже вона.

Допомогу херсонцям збирають у гуманітарних штабах, одесити несуть абсолютно все: від одягу до засобів гігієни, від посуду до їжі.

До Херсона щодня відправляють кілька вантажівок з допомогою: корм для тварин, продукти, іншу допомогу.

На трагедію на Півдні миттєво відреагували і кияни, приносять допомогу, сортують та пакують її. Третій день у трьох кафе Києва триває збір усього необхідного для херсонців. Відправили вже понад 10 тонн допомоги, але люди не зупиняються. Допомагають не лише людям, приносять усе необхідне для котів та собак.

Крім цього, зібрали вантажівки зі спецобладнанням для рятувальників. Усе закупили на мільйони гривень, які за два дні задонатили українці.

У Хмельницькому також зустрічають людей, які рятуються з Херсонщини разом з домашніми улюбленцями. На Хмельниччині готові прийняти тисячі переселенців, для цього шукають порожні будинки, ще прихистком знову стануть дитсадки та школи.

На Вінниччині зібрали майже 40 тонн різної допомоги, зі Львівщини до південних областей теж поїхали 16 машин із питною водою. Загалом за десять днів вирушать 120 фур.

Кожен може допомогти постраждалим, важлива кожна гривня, кожна річ, навіть допомога на місцях. Раніше ми розповідали про допомогу Херсонщині та зібрали посилання на перевірені збори.

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