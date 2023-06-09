Четвертий день після підриву Каховської ГЕС: яка ситуація та куди йде вода

Як відомо, 6 червня росіяни вчинили теракт й підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього затопило чимало населених пунктів, домівки багатьох пішли під воду.

В ефірі телемарафону Єдині Новини директор Департаменту організації цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький розповів про ситуацію з підтопленням у Херсоні та області.

Який зараз рівень води у підтоплених населених пунктах, чи є доступ до постраждалих та населених пунктів, та як працюють рятувальники на небезпечних ділянках — у матеріалі.

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Віктор Вітовецький повідомив, що наразі в Херсоні спостерігається навіть невелике зниження води. Тобто, ситуація з прибуттям води стабілізується. За його словами, рівень становить 5,4 метра і перебуває на постійному рівні.

За оцінками Гідрометцетру, в області буде тенденція до зниження води з короткочасним підвищенням на 1–5 см, — сказав директор департаменту ДСНС.

Разом з цим, Вітовецький зазначив, що підняття рівня води відбувається нижче по річищу річки Інгулець. Тому прилеглі населені пункти зараз потерпають від води.

Йдеться про Миколаївську та Херсонську області. Зараз вони суттєво підтоплені й там працюють підрозділи ДСНС. Відомо, що на Миколаївщині вже підтоплені 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула.

Доступ до постраждалих: як рятують людей

Також залишається велика кількість населених пунктів, які вже підтоплені.

Станом на зараз, затоплені 46 населених пунктів, із них 3 625 будинків.

В тому числі 14 населених пунктів — на окупованій території.

За офіційними даними, загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуації — 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

— Якщо брати загальну картину по Херсонській області, то десь 600 кілометрів квадратних наразі підтоплено, з них 30% — це правий берег і близько 70% — лівий берег Дніпра, — уточнив Вітовецький.

Рятувальна операція

На жаль, до окупованої території служби України не можуть дістатися. А щодо підконтрольної території, техніка і засоби дозволяють дістатися до будь-якого населеного пункту.

Директор Департаменту організації цивільного захисту ДСНС повідомив, що евакуйовано наразі 2412 осіб. За його словами, евакуація ще триває, до цього процесу залучені 35 автобусів, є потяг у резерві.

Наразі до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Херсонській області залучено понад 800 осіб особового складу ДСНС і понад 170 одиниць техніки, а також — сили й засоби Нацполіції та комунальних служб облдержадміністрації.

Також Віктор Вітовецький зазначив, що чимало волонтерів дуже допомагають працівникам ДСНС і постраждалим. Принагідно згадав й про тих, хто приїздить зробити селфі, а після — їде назад.

Ситуація очима кореспондентки Ольги Читайло

Ольга Читайло побувала на місці події та побачила рятувальну операцію на власні очі. Поліція, ДСНС, волонтери й іноземні добровольці працюють безупинно — човнами виїздять, щоб евакуювати людей на Правобережжя.

Усі, хто рятує людей, координуються з ДСНС. Вони збирають інформацію про те, хто хоче евакуюватися, а хто ні.

На місці працюють й представники гідрометцентру. Вони підтверджують, що ситуація стабілізується, однак говорити, коли остаточно зійде вода, поки рано.

Евакуація відбувається під постійним прицілом. Так, вчора вороги сім разів обстрілювали місто, випустили 25 снарядів й поранили дев’ятьох осіб. Серед них — цивільні та рятувальники.

Місто, яке зовсім поруч біля затоплення, продовжує жити, а люди прагнуть допомогти одне одному.

Навіть попри заклики влади утриматися від поїздок на підтоплені території, вони продовжують допомагати з евакуацією. Дехто ризикує пливти на лівий берег у зону окупації.

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