Четвертий день після підриву Каховської ГЕС: яка ситуація та куди йде вода

Як відомо, 6 червня росіяни вчинили теракт й підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього затопило чимало населених пунктів, домівки багатьох пішли під воду.
В ефірі телемарафону Єдині Новини директор Департаменту організації цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький розповів про ситуацію з підтопленням у Херсоні та області.
Який зараз рівень води у підтоплених населених пунктах, чи є доступ до постраждалих та населених пунктів, та як працюють рятувальники на небезпечних ділянках — у матеріалі.
Віктор Вітовецький повідомив, що наразі в Херсоні спостерігається навіть невелике зниження води. Тобто, ситуація з прибуттям води стабілізується. За його словами, рівень становить 5,4 метра і перебуває на постійному рівні.
За оцінками Гідрометцетру, в області буде тенденція до зниження води з короткочасним підвищенням на 1–5 см, — сказав директор департаменту ДСНС.
За оцінками Гідрометцетру, в області буде тенденція до зниження води з короткочасним підвищенням на 1–5 см, — сказав директор департаменту ДСНС.
Разом з цим, Вітовецький зазначив, що підняття рівня води відбувається нижче по річищу річки Інгулець. Тому прилеглі населені пункти зараз потерпають від води.
Йдеться про Миколаївську та Херсонську області. Зараз вони суттєво підтоплені й там працюють підрозділи ДСНС. Відомо, що на Миколаївщині вже підтоплені 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула.
Також залишається велика кількість населених пунктів, які вже підтоплені.
Станом на зараз, затоплені 46 населених пунктів, із них 3 625 будинків.
Станом на зараз, затоплені 46 населених пунктів, із них 3 625 будинків.
В тому числі 14 населених пунктів — на окупованій території.
За офіційними даними, загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуації — 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.
— Якщо брати загальну картину по Херсонській області, то десь 600 кілометрів квадратних наразі підтоплено, з них 30% — це правий берег і близько 70% — лівий берег Дніпра, — уточнив Вітовецький.
На жаль, до окупованої території служби України не можуть дістатися. А щодо підконтрольної території, техніка і засоби дозволяють дістатися до будь-якого населеного пункту.
Фото: ДСНС України
Директор Департаменту організації цивільного захисту ДСНС повідомив, що евакуйовано наразі 2412 осіб. За його словами, евакуація ще триває, до цього процесу залучені 35 автобусів, є потяг у резерві.
Наразі до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Херсонській області залучено понад 800 осіб особового складу ДСНС і понад 170 одиниць техніки, а також — сили й засоби Нацполіції та комунальних служб облдержадміністрації.
Також Віктор Вітовецький зазначив, що чимало волонтерів дуже допомагають працівникам ДСНС і постраждалим. Принагідно згадав й про тих, хто приїздить зробити селфі, а після — їде назад.
Ольга Читайло побувала на місці події та побачила рятувальну операцію на власні очі. Поліція, ДСНС, волонтери й іноземні добровольці працюють безупинно — човнами виїздять, щоб евакуювати людей на Правобережжя.
Усі, хто рятує людей, координуються з ДСНС. Вони збирають інформацію про те, хто хоче евакуюватися, а хто ні.
Усі, хто рятує людей, координуються з ДСНС. Вони збирають інформацію про те, хто хоче евакуюватися, а хто ні.
На місці працюють й представники гідрометцентру. Вони підтверджують, що ситуація стабілізується, однак говорити, коли остаточно зійде вода, поки рано.
Евакуація відбувається під постійним прицілом. Так, вчора вороги сім разів обстрілювали місто, випустили 25 снарядів й поранили дев’ятьох осіб. Серед них — цивільні та рятувальники.
Місто, яке зовсім поруч біля затоплення, продовжує жити, а люди прагнуть допомогти одне одному.
Навіть попри заклики влади утриматися від поїздок на підтоплені території, вони продовжують допомагати з евакуацією. Дехто ризикує пливти на лівий берег у зону окупації.
Через підрив Каховської ГЕС спостерігаються й екологічні проблеми. Зокрема, вода понесла у Дніпро чимало небезпечних відходів, які можуть спровокувати холеру. Що таке холера, які її симптоми та як уникнути захворювання — у матеріалі.
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