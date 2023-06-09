Украина

Четвертый день после взрыва Каховской ГЭС: какая ситуация и куда идет вода

Вероника Кононенко, редактор сайта 09 июня 2023, 15:06
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