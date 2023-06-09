Четвертый день после взрыва Каховской ГЭС: какая ситуация и куда идет вода

Как известно, 6 июня россияне совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС. В результате затопило немало населенных пунктов, дома многих ушли под воду.
В эфире телемарафона Единые Новости директор Департамента организации гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий рассказал о ситуации с подтоплением в Херсоне и области.
Какой сейчас уровень воды в подтопленных населенных пунктах? Есть ли доступ к пострадавшим и населенным пунктам, и как работают спасатели на опасных участках — в материале.
Виктор Витовецкий сообщил, что в настоящее время в Херсоне наблюдается даже небольшое снижение воды. То есть, ситуация с прибытием воды стабилизируется. По его словам, уровень составляет 5,4 метра и находится на этой отметке.
По оценкам гидрометцентра, в области будет тенденция к снижению воды с кратковременным повышением на 1-5 см, — сказал директор департамента ГСЧС.
По оценкам гидрометцентра, в области будет тенденция к снижению воды с кратковременным повышением на 1-5 см, — сказал директор департамента ГСЧС.
Вместе с этим, Витовецкий отметил, что поднятие уровня воды происходит ниже по руслу реки Ингулец. Поэтому близлежащие населенные пункты сейчас страдают от воды.
Речь идет о Николаевской и Херсонской областях. Сейчас они существенно подтоплены, там работают подразделения ГСЧС. Известно, что в Николаевской области уже подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек. Один человек погиб.
Также остается большое количество населенных пунктов, которые уже подтоплены.
На сегодня затоплены 46 населенных пунктов, из них 3625 домов.
На сегодня затоплены 46 населенных пунктов, из них 3625 домов.
В том числе 14 населенных пунктов — на оккупированной территории.
По официальным данным, погибли четыре человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуации — 11. Без вести пропавшими числятся 13 человек.
— Если брать общую картину по Херсонской области, то где-то 600 квадратных километров сейчас подтоплено, из них 30% — это правый берег и около 70% — левый берег Днепра, — уточнил Витовецкий.
К сожалению, до оккупированной территории службы Украины не могут добраться. А на подконтрольной территории техника и средства позволяют добраться до любого населенного пункта.
Фото: ГСЧС Украины
Директор Департамента организации гражданской защиты ГСЧС сообщил, что эвакуировано 2412 человек. По его словам, эвакуация еще продолжается, к процессу привлечены 35 автобусов, есть поезд в резерве.
В настоящее время к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Херсонской области привлечены более 800 человек личного состава ГСЧС и более 170 единиц техники, а также силы и средства Нацполиции и коммунальных служб облгосадминистрации.
Также Виктор Витовецкий отметил, что многие волонтеры очень помогают работникам ГСЧС и пострадавшим. Вспомнил и о тех, кто приезжает сделать селфи, а потом — уезжает.
Ольга Читайло побывала на месте происшествия и увидела спасательную операцию своими глазами. Полиция, ГСЧС, волонтеры и иностранные добровольцы работают непрерывно — на лодках выезжают, чтобы эвакуировать людей на Правобережье.
Все, кто спасает людей, координируются с ГСЧС. Они собирают информацию о том, кто хочет эвакуироваться, а кто нет.
Все, кто спасает людей, координируются с ГСЧС. Они собирают информацию о том, кто хочет эвакуироваться, а кто нет.
На месте работают и представители гидрометцентра. Они подтверждают, что ситуация стабилизируется, однако пока рано говорить, когда окончательно сойдет вода.
Эвакуация происходит под непрерывным прицелом. Так, вчера россияне семь раз обстреливали город, выпустили 25 снарядов и ранили девять человек. Среди них — гражданские и спасатели.
Город, который совсем рядом от зоны затопления, продолжает жить, а люди стремятся помочь друг другу.
Даже несмотря на призывы властей воздержаться от поездок на подтопленные территории, они продолжают помогать с эвакуацией. Некоторые рискуют плыть даже на левый берег в зону оккупации.
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