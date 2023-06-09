Четвертый день после взрыва Каховской ГЭС: какая ситуация и куда идет вода

Как известно, 6 июня россияне совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС. В результате затопило немало населенных пунктов, дома многих ушли под воду.

В эфире телемарафона Единые Новости директор Департамента организации гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий рассказал о ситуации с подтоплением в Херсоне и области.

Какой сейчас уровень воды в подтопленных населенных пунктах? Есть ли доступ к пострадавшим и населенным пунктам, и как работают спасатели на опасных участках — в материале.

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Виктор Витовецкий сообщил, что в настоящее время в Херсоне наблюдается даже небольшое снижение воды. То есть, ситуация с прибытием воды стабилизируется. По его словам, уровень составляет 5,4 метра и находится на этой отметке.

По оценкам гидрометцентра, в области будет тенденция к снижению воды с кратковременным повышением на 1-5 см, — сказал директор департамента ГСЧС.

Вместе с этим, Витовецкий отметил, что поднятие уровня воды происходит ниже по руслу реки Ингулец. Поэтому близлежащие населенные пункты сейчас страдают от воды.

Речь идет о Николаевской и Херсонской областях. Сейчас они существенно подтоплены, там работают подразделения ГСЧС. Известно, что в Николаевской области уже подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек. Один человек погиб.

Доступ к пострадавшим: как спасают людей

Также остается большое количество населенных пунктов, которые уже подтоплены.

На сегодня затоплены 46 населенных пунктов, из них 3625 домов.

В том числе 14 населенных пунктов — на оккупированной территории.

По официальным данным, погибли четыре человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуации — 11. Без вести пропавшими числятся 13 человек.

— Если брать общую картину по Херсонской области, то где-то 600 квадратных километров сейчас подтоплено, из них 30% — это правый берег и около 70% — левый берег Днепра, — уточнил Витовецкий.

Спасательная операция

К сожалению, до оккупированной территории службы Украины не могут добраться. А на подконтрольной территории техника и средства позволяют добраться до любого населенного пункта.

Директор Департамента организации гражданской защиты ГСЧС сообщил, что эвакуировано 2412 человек. По его словам, эвакуация еще продолжается, к процессу привлечены 35 автобусов, есть поезд в резерве.

В настоящее время к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Херсонской области привлечены более 800 человек личного состава ГСЧС и более 170 единиц техники, а также силы и средства Нацполиции и коммунальных служб облгосадминистрации.

Также Виктор Витовецкий отметил, что многие волонтеры очень помогают работникам ГСЧС и пострадавшим. Вспомнил и о тех, кто приезжает сделать селфи, а потом — уезжает.

Ситуация глазами корреспондентки Ольги Читайло

Ольга Читайло побывала на месте происшествия и увидела спасательную операцию своими глазами. Полиция, ГСЧС, волонтеры и иностранные добровольцы работают непрерывно — на лодках выезжают, чтобы эвакуировать людей на Правобережье.

Все, кто спасает людей, координируются с ГСЧС. Они собирают информацию о том, кто хочет эвакуироваться, а кто нет.

На месте работают и представители гидрометцентра. Они подтверждают, что ситуация стабилизируется, однако пока рано говорить, когда окончательно сойдет вода.

Эвакуация происходит под непрерывным прицелом. Так, вчера россияне семь раз обстреливали город, выпустили 25 снарядов и ранили девять человек. Среди них — гражданские и спасатели.

Город, который совсем рядом от зоны затопления, продолжает жить, а люди стремятся помочь друг другу.

Даже несмотря на призывы властей воздержаться от поездок на подтопленные территории, они продолжают помогать с эвакуацией. Некоторые рискуют плыть даже на левый берег в зону оккупации.

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