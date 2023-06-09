От Юга до Запада — объединены одной целью! Как вся Украина помогает Херсону

От Юга до Запада. Вся Украина объединилась вокруг событий в Херсонской области. Люди собирают одежду, продукты питания, питьевую воду, генераторы. Также в разных уголках страны готовы предоставить приют херсонцам, пострадавшим от подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Волонтеры говорят: несмотря на техногенную катастрофу, многие отказываются покидать дома, поэтому гуманитарную помощь везут и в Херсон.

Как Украина объединилась для помощи Херсонской области

Эвакуационные автобусы с херсонцами прибывают в Одессу, каждый день приезжает до 200 человек. На месте сразу же предлагают социальное жилье, денежную помощь и гуманитарные наборы.

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Одна из переселенок — Екатерина Дворянская — рассказывает, что в ее семье пятеро детей, они проживали в двух кварталах от реки, постоянно слышали звуки стрельбы.

Было очень страшно. Город пустой, мертвый город, — говорит она.

Помощь херсонцам собирают в гуманитарных штабах, одесситы несут абсолютно все: от одежды до средств гигиены, от посуды до еды.

В Херсон ежедневно отправляют несколько грузовиков с помощью: корм для животных, продукты и другую помощь.

На трагедию на Юге мгновенно отреагировали и киевляне, приносят помощь, сортируют и упаковывают ее. Третий день в трех кафе Киева идет сбор всего необходимого для херсонцев. Отправили уже более 10 тонн помощи, но люди не останавливаются. Помогают не только людям, приносят все необходимое для кошек и собак.

Кроме того, собрали грузовики со спецоборудованием для спасателей. Все закупили на миллионы гривен, которые за два дня задонатили украинцы.

В Хмельницком также встречают людей, которые спасаются из Херсона вместе с домашними любимцами. В Хмельницкой области готовы принять тысячи переселенцев, для этого ищут пустые дома, еще приютом снова станут детсады и школы.

В Винницкой области собрали почти 40 тонн разной помощи, со Львовской области в южные тоже поехали 16 машин с питьевой водой. В общей сложности за десять дней отправятся 120 фур.

Каждый может помочь пострадавшим, важна каждая гривна, каждая вещь, даже помощь на местах. Ранее мы рассказывали о помощи Херсонской области и собрали ссылки на проверенные сборы.

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