Вода прибувала просто на очах! Історії херсонців, які опинилися у зоні затоплення

Одна з найбільших катастроф за останні десятиліття сталася в Україні 6 червня 2023 року — росіяни підірвали Каховську ГЕС. Нестримна вода затопила тисячі будинків та десятки населених пунктів.

Усе, що люди будували й накопичували роками, вода забрала за лічені години. А окупанти ще й не дають врятувати життя та обстрілюють під час евакуації. Факти тижня розповіли історії тих, хто опинився в зоні затоплення.

Затоплені населені пункти після підриву Каховської ГЕС

Через знищення російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, мільярди тонн води потекли на домівки людей. Річище Дніпра розширилося в рази. По самі дахи затопило десятки сіл на обох берегах Дніпра.

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Найбільше дісталося тимчасово окупованому лівому берегу. Майже повністю пішли під воду Олешки, Нова Каховка. На правому — частково підтоплений Херсон. Дісталась вода і Миколаєва. Крім того, в зоні підтоплення опинились села в глибині Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні небезпеки опинилися десятки тисяч людей з домашніми улюбленцями. Люди записували відео у соціальних мережах, їм на допомогу вирушали рятувальники та волонтери, які швидко організувалися.

Як проходить евакуація

Денис — один із тих, хто допомагає рятувати людей на затоплених територіях. Його родичі лишилися на окупованій частині Херсонщини. Чоловік зізнається: ніколи й не думав, що окупанти наважаться на такий злочин. Тому і включився у справу без зайвих вагань.

— Це — шок, паніка, розгубленість.

Просто береш і робиш за запитами і все. Треба допомога там — поїхали. Треба допомога ще й там — поїхали.

Треба човна зробити, поїхати евакуювати бабусю там, туди де не всі їдуть, бо там обстріли, — розповідає чоловік.

Попри такі ризики, евакуація на невпинному потоці. Більшість рейсів здійснюють чотирьох або шестимісними човнами.

Ірина Володимирівна — жителька одного із затоплених районів Херсона. Каже, що вода прибувала буквально на очах.

— О 18:00 вода стояла під будинком. О 06:00 наступного дня вода була в під’їзді до першого поверху. Чотири сходинки до першого майданчика, де вже квартири починалися. Майданчик був сухий.

О 07:00 на майданчику була вода. О 08:00 дійшло до першої сходинки, як підійматися на другий поверх, — згадує жінка.

Вона вивезла до десяти своїх котів, більшість її чоловік відвіз до родичів, а трьох жінка тримає біля себе. Волонтери рятують не лише людей, а і тварин, які опинилися у водяній пастці.

Ризик евакуації постійний, до ворожих позицій — кілька кілометрів. Окупанти обстрілюють людей, яких намагаються вивезти. Снаряди падають прямо біля човнів! Та волонтери продовжують роботу! У зоні затоплення — тисячі будинків, з майже сотні населених пунктів! Човнів на всіх, хто хоче евакуюватися не вистачає.

Як проходить евакуація під ризиком смерті — дивись у відео:

Росія обстрілює Україну щодня та не припиняє завдавати ударів по мирному населенню навіть після спричиненої катастрофи. Раніше ми розповідали про обстріл Херсонщини під час евакуації, окупанти вдарили по човну з евакуйованими.

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