Люди

Вода прибувала просто на очах! Історії херсонців, які опинилися у зоні затоплення

Сергій Костеж, Журналіст програми Факти ICTV 12 Червня 2023, 16:00
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