Змогла врятувати лише шістьох собак… Як вода забрала у жінки тих, кого вона любила

Внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині тисячі людей втратили своє житло, домашніх улюбленців, а дехто — навіть життя.

Нині у зоні підтоплення тривають пошуково-рятувальні операції. Працюють не лише рятувальники, військові чи поліція, а й самі жителі міста та селищ.

Мешканка Херсону Галина розповідає, що вода застала її зненацька. Неможливо було навіть відчинити двері з будинку, хвиля води збивала з ніг. З 15 собак та семи котів у притулку вдалося врятувати лише шість собак.

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Від її будинку видно лише дах.

— Я прокинулася й побачила, що вода залилася в дім. Нічого не встигла зрозуміти, лише потім сусіди розповіли, що сталося таке лихо.

Я зовсім не розуміла, що робити. Побігла до собак, беру їх на руки — вони всі падають. Зі свого притулку я змогла врятувати шістьох собак.

Сусідів навколо не було, бо усі виїхали. Лише один сусід навпроти.

Також жінка згадує, що на допомогу їй прийшов хлопець, що фільмував події навколо. Він допоміг їй відчинити двері до будинку, де були тварини, бо вода зносила з ніг.

Жінка евакуювалася три дні тому. Сьогодні вона була на місці, де колись стояв дім та жили її улюбленці — від обійстя залишився лише дах. Нікого живого вона більше не знайшла.

— Це трагедія для мене. Я їх виростила, я опікала тварин, яких кинули інші, виїжджаючи, — каже Галина.

Яка нині ситуація в областях, що постраждали від великої води, читай у нашому іншому матеріалі.

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