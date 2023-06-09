Рівень води перевищив історичний показник, є жертва! Яка ситуація в Миколаєві та області зараз

В результаті підриву Каховської ГЕС вода дісталася і до Миколаївської області. Люди вже не мають доступу до відпочинкових зон та місцевого яхт-клубу.

Що відбувається в Миколаєві — читай далі.

Місцева влада запевняє, якщо підвали й будинки підтопить — почнуть відкачувати. Вже зараз рівень води перевищив історичний показник.

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Найгірша ситуація у Снігурівському районі: там вода вже підступила до будинків.

У Нацполіції повідомляють про одного загиблого. Евакуювали майже півтисячі людей, чиї обійстя затоплені.

Місцеві мешканці у Миколаєві підіймають на верхні поверхи все, що можуть.

Комунальні служби вже почали укріпляти узбережжя піском, аби вода не дісталася до будинків.

Спостерігати за зонами, які затоплені, можна на актуальній карті. Читай, які селища вже опинилися під водою.

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