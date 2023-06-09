Уровень воды превысил исторический показатель, есть жертва! Какая ситуация в Николаеве и области сейчас

В результате подрыва Каховской ГЭС вода добралась и до Николаевской области. Люди уже не имеют доступа к зонам отдыха и местному яхт-клубу.

Что происходит в Николаеве — читай дальше.

Местные власти уверяют, если подвалы и дома подтопит — начнут откачивать. Уже сейчас уровень воды превысил исторический показатель.

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Худшая ситуация в Снегиревском районе: там вода уже подошла к домам.

В Нацполиции сообщают об одном погибшем. Эвакуировали почти полтысячи человек, чьи усадьбы затоплены.

Местные жители в Николаеве поднимают на верхние этажи все, что могут.

Коммунальные службы уже начали укреплять побережье песком, чтобы вода не добралась до домов.

Смотри также оперативное включение о ситуации в Николаеве и области от Виталия Кима:

Наблюдать за затопленными зонами можно на актуальной карте. Читай, какие селения уже оказались под водой.

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