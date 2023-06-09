Уровень воды превысил исторический показатель, есть жертва! Какая ситуация в Николаеве и области сейчас

В результате подрыва Каховской ГЭС вода добралась и до Николаевской области. Люди уже не имеют доступа к зонам отдыха и местному яхт-клубу.
Что происходит в Николаеве — читай дальше.
Местные власти уверяют, если подвалы и дома подтопит — начнут откачивать. Уже сейчас уровень воды превысил исторический показатель.
Худшая ситуация в Снегиревском районе: там вода уже подошла к домам.
В Нацполиции сообщают об одном погибшем. Эвакуировали почти полтысячи человек, чьи усадьбы затоплены.
В Нацполиции сообщают об одном погибшем. Эвакуировали почти полтысячи человек, чьи усадьбы затоплены.
Местные жители в Николаеве поднимают на верхние этажи все, что могут.
Коммунальные службы уже начали укреплять побережье песком, чтобы вода не добралась до домов.
Смотри также оперативное включение о ситуации в Николаеве и области от Виталия Кима:
Наблюдать за затопленными зонами можно на актуальной карте. Читай, какие селения уже оказались под водой.
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