Смогла спасти только шестерых собак… Как вода забрала у женщины тех, кого она любила

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области тысячи людей потеряли свое жилье, домашних любимцев, а некоторые — даже жизнь.

В настоящее время в зоне подтопления продолжаются поисково-спасательные операции. Работают не только спасатели, военные или полиция, но и сами жители города и поселков.

Жительница Херсона Галина рассказывает, что вода застала её врасплох. Невозможно было даже открыть дверь из дома, волна воды сбивала с ног. Из 15 собак и семи кошек в приюте удалось спасти всего шесть собак.

Сейчас также смотрят

От её дома видна только крыша.

— Я проснулась и увидела, что вода залилась в дом. Ничего не успела понять, только потом соседи рассказали, что произошла такая беда.

Я совсем не понимала, что делать. Побежала к собакам, беру их на руки — они все падают. Из своего приюта я смогла спасти шестерых собак.

Соседей вокруг не было, потому что все уехали. Только один сосед напротив.

Также женщина вспоминает, что ей на помощь пришел парень, который снимал события вокруг. Он помог ей открыть дверь в дом, где были животные, потому что вода сносила с ног.

Женщина эвакуировалась три дня назад. Сегодня она была на месте, где когда-то стоял дом и жили её любимцы — от усадьбы осталась только крыша. Никого живого она больше не нашла.

— Это трагедия для меня. Я их вырастила, я опекала животных, которых бросили другие, уезжая, — говорит Галина.

Какая сейчас ситуация в пострадавших от большой воды областях, читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!