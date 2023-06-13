Росіяни добивають місто та стріляють у спини людей. Останні новини з Херсона та області

Вода на Херсонщині поступово відходить, однак її відхід відкриває все нові жахливі сліди злочинів росіян. На лівому окупованому березі люди кричать про допомогу — без води, харчів, ліків.

На правий берег допомогу підвозять волонтери. Читай у нашому матеріалі про останні новини з Херсону.

Останні новини з Херсона: росіяни намагаються добити місто

Сусідні Дніпропетровську, Миколаївську та Запорізьку області вже починає підтоплювати. Людей закликають економно споживати воду, щоб не залишитися без неї взагалі.

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Райони Острів та Корабел залишаються повністю затопленими, в інших частинах Херсона сухо. Тут кілька розбитих будинків, масово вибиті вікна, провалені дахи. Тут постійно “прильоти”. Працював останній магазин, але 9 червня росіяни його добили.

Снарядами росіяни добили те, що залишилося після затоплення. Власник магазину самостійно розбирає завали. Тікати з міста він не збирається, бо й так тут багато пережив. Хоча жити в Херсоні зараз нестерпно, людей залишилося мало, адже росіяни добивають місто.

У районі Корабел відсьогодні й на тиждень оголошується посилена комендантська година. Місцеві зможуть пересуватися цим районом лише з 12:00 до 15:00. Людям обіцяють поновити газ та електропостачання. В районі Острів немає навіть води.

Евакуацією продовжує займатися ДСНС. Сьогодні врятували кількох людей та тварин. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що почали знаходити більше людей, які загинули через повінь. На сьогодні це десять людей.

Громадян закликають бути максимально уважними та просять не заходити туди, де вода вже відступила.

Росіяни відкрили вогонь по людях, які евакуювалися

Постраждалий чоловік розповів, як росіяни відрили вогонь по людях, які евакуювалися від затоплень. 10 червня човнами евакуювали дітей, літніх та маломобільних херсонців. Було двоє лежачих пацієнтів.

11 червня люди чекали на евакуацію. Коли приїхали волонтери, росіяни почали обстрілювати човни.

Вони пропустили човни волонтерів, а потім, коли сіли люди, почали обстрілювати їх.

Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів Вадиму Карп’яку про ситуацію на Херсонщині. Поранені люди під час обстрілу евакуаційних човнів росіянами нині перебувають у лікарні.

Більшість людей отримали кульові поранення. Половина з них у реанімації. Стан пацієнтів важкий, але лікарі роблять усе, щоб врятувати людей.

Двох людей, які сиділи на деревах, вдалося врятувати. Тільки за 11 червня постраждали 15 людей. Троє людей загинуло саме від пострілів росіян. Багато людей вважаються зниклими безвісти.

На Лівобережжі можливі ситуації підтоплення та вимивання кладовищ. На правому березі такого не спостерігається. За прогнозами, до кінця місяця має зійти вода. Після цього має пройти обстеження піротехніків та поліцейських. Пізніше запрацюють комунальники, а вже тоді можна буде повертатися до Херсона та області.

Раніше ми розповідали про історії херсонців, які опинилися у зоні затоплення.

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