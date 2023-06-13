Україна

Росіяни добивають місто та стріляють у спини людей. Останні новини з Херсона та області

Анастасія Грубрина, редакторка сайту Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 13 Червня 2023, 11:11

Більше відео
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Хату за хатою витісняли ворога! Подробиці запеклих боїв за звільнення Сторожового та Новодарівки
Карта бойових дій в Україні
Російський Алігатор більше не літає: карта бойових дій в Україні 13 червня в режимі онлайн
0:02:09
Рембо
Став прикладом для людей. Пес Рембо пережив поранення від обстрілу та працює в Угорщині
0:01:22
Херсон зараз
Колись тут було місто. Як виглядає затоплений Херсон зараз — відео з дронів
Дивитись більше

Останні відео
0:13:06
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС

Свідомо перекрутили події? Кулеба відреагував на заголовки західних ЗМІ про підрив росіянами Каховської ГЕС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Хату за хатою витісняли ворога! Подробиці запеклих боїв за звільнення Сторожового та Новодарівки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Росіяни добивають місто та стріляють у спини людей. Останні новини з Херсона та області
Карта бойових дій в Україні
Російський Алігатор більше не літає: карта бойових дій в Україні 13 червня в режимі онлайн
0:02:09
Рембо
Став прикладом для людей. Пес Рембо пережив поранення від обстрілу та працює в Угорщині
0:04:03
Подружжя з Дніпра
Бачили, як горіла людина. Як подружжя з Дніпра оговтується після ракетного удару на АЗС
Баріастична операція: що це таке та як виконують
Баріатрична хірургія — змінює життя на краще. Як лікують ожиріння у медичному центрі Лелека
0:10:13
Евакуація з затопленої Херсонщини: історії людей та волонтерів
Вода прибувала просто на очах! Історії херсонців, які опинилися у зоні затоплення
0:01:22
Херсон зараз
Колись тут було місто. Як виглядає затоплений Херсон зараз — відео з дронів
Карта бойових дій в Україні 12.06.2023 онлайн
Український прапор уже над Благодатним, Макарівкою, Сторожовим, далі — більше! Карта бойових дій в Україні 12 червня в режимі онлайн
Більше відео
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Читати далі
Хату за хатою витісняли ворога! Подробиці запеклих боїв за звільнення Сторожового та Новодарівки
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Російський Алігатор більше не літає: карта бойових дій в Україні 13 червня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь