Заклали вибухівку біля реакторів? Як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС — на що надія

Український інженер-атомник, президент Енергоатому Петро Котін в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про те, як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС. Читай у нашому матеріалі детально, що допомагає уникнути катастрофи на Запорізькій АЕС.

Як працює ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Унаслідок знищення окупантами Каховської ГЕС, зафіксовано рівень обміління притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС. У ставку-охолоджувачі рівень води наразі нормальний — 16,67 м. Цього цілком достатньо для того, щоб охолоджувати реактори.

Один реактор перебуває в гарячому стані, інші — вимкнені. У такому стані без підживлення вони б могли працювати протягом 30-50 днів. Після цього їх потрібно було б зупинити.

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Часто через обстріли росіян ЗАЕС залишається без електрики. Петро Котін каже, що багато напрямків ЗАЕС деградовані, вода впливає на те, що коли ми повернемо станцію під свій контроль, то не зможемо увімкнути енергоблоки.

Це потребуватиме багато часу, щоб забезпечити підживлення. ЗАЕС потребує постійного енергопостачання. Якщо його немає — це перша стадія аварії.

Котін порівнює цю ситуацію з Фукусімою, коли після відсутності електропостачання на станції цунамі накрило резервні дизельні генератори. Якщо зараз на ЗАЕС немає зовнішнього електропостачання, що траплялося вже сім разів, вмикаються дизельні генератори.

Якщо зупиняються дизельні генератори, будуть застосовуватися заходи, які були впроваджені на станції саме після аварії на Фукусімі. Там є рухоме обладнання, яке можна використовувати для підживлення станції.

Ми не можемо бути впевнені, що станція повністю захищена від зовнішнього впливу. Ми постійно очікуємо будь-яких злочинних дій з боку окупантів.

Станція нині замінована за периметром, також заміновані всі шляхи під’їзду до неї, територія навколо станції. Немає інформації про те, чи заміновані самі енергоблоки, але ми знаємо, що важка техніка окупантів перебуває біля енергоблоків.

Саме в цій техніці можуть бути вибухівка, зброя та інші небезпечні речовини. На території багато російських військових, які облаштували блокпости, зокрема на дахах реакторних відділень.

Основне питання безпеки — перебування російських окупантів на станції. Після підриву Каховської ГЕС, ми розуміємо, що вони можуть зробити все що завгодно. Окупанти укріплюють дамби навколо ставка-охолоджувача. Вони розуміють, що ставок має залишатися в тому стані, в якому він зараз.

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