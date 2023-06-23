“Закупориться” дома по крайней мере на сутки — МВД дало четкие указания, что делать при взрыве на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский вчера сообщил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС. Украинцы должны знать, что делать в такой ситуации. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал Яне Брензей об уровне подготовки страны к возможному подрыву оккупантами ЗАЭС и алгоритму действий в случае чрезвычайной ситуации.

Что делать при подрыве ЗАЭС: инструкция от МВД

В первую очередь Клименко призвал сохранять спокойствие. По его словам, все наши службы, в том числе Министерство энергетики, МВД, Минздрав и местные органы власти находятся в полной готовности даже к возможной утечке радиации из Запорожской АЭС. С сегодняшнего дня развернута работа штабов, где работают энергетики, ГСЧС, полиция и медики.

— Радиоактивный фон, который может быть в воздухе (после вероятного взрыва — ред.), будет сохраняться около суток. На 80% мы снизим радиационный фон в течение суток. Если не будет эвакуационных мер, нужно закрыться в помещении, закрыть системы вентиляции, выключить кондиционеры, обогреватели и т.д.

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Следует уплотнить все отверстия, которые есть в домах или квартирах или смоченной тканью, или скотчем. Мы будем давать четкие указания касательно правил поведения в течение этого времени, — сказал Клименко.

Клименко сообщил, что в ближайшие дни проведут учения с соответствующим перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов. Все оборудование по измерению радиации откалибровано и готово к работе.

Министр объясняет, что радиация — по большому счету, пыль. Защититься на улице поможет респиратор или маска. Кроме этого, нужно одеваться, чтобы было защищено как можно больше участков тела.

Если укрытие расположено в нескольких километрах, лучше к нему не идти. Надо “закупориться” дома по меньшей мере на сутки. Пока местные органы власти не дадут распоряжения касательно перемещения по территории.

Ранее мы рассказывали о зоне поражения ЗАЭС и куда может получить радиация.

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