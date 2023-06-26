Здоров'я та краса

Не поспішай купувати! Чи допоможе калію йодид при теракті на ЗАЕС

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Червня 2023, 11:00
Чи треба пити Калій Йодид при теракті на ЗАЕС
Фото: Unsplash

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