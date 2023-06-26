Не поспішай купувати! Чи допоможе калію йодид при теракті на ЗАЕС

Українців та світ проінформовано, що росіяни замінували ЗАЕС та готують теракт. Про це говорив навіть Володимир Зеленський. Українців закликають не панікувати та продумати план дій у разі ймовірної надзвичайної ситуації на станції.

Українці почали масово скуповувати калій йодид, йод та інші йодовмісні препарати. Дехто навіть вже зараз починає їх приймати, але це не допоможе, а лише зашкодить здоров’ю!

У Державно-науковому технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки пояснили, як працює вживання йоду при реальній небезпеці та чому зараз це не допоможе.

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Як працює йодна профілактика

У Державно-науковому технічному центрі наголошують, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики.

Безпідставне вживання калію йодиду, настоянки йоду, Бетадину або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння.

— Йодна профілактика — це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та запобігання її опроміненню, — йдеться у повідомленні.

У Центрі пояснюють, що радіоактивний йод утворюється лише за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній енергоблок Запорізької АЕС, що діяв, було переведено в стан зупину у вересні 2022 року.

Тобто, робота енергоблоків ЗАЕС зупинена вже щонайменше дев’ять місяців, вони не генерують електроенергію протягом цього часу.

Чому радіаційна небезпека на ЗАЕС зараз менша

У повідомленні розповідають, що найдовший період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується вдвічі, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько восьми діб.

Решта ізотопів радіоактивного йоду має ще коротший період напіврозпаду. Це своєю чергою означає, що з моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. Тобто, його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року.

Йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає.

Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС, викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна, — акцентують фахівці.

У Центрі нагадують, що вживання йоду може бути шкідливим, закликають дослухатися до органів державної влади, які надаватимуть вказівки щодо вживання йоду та інших заходів у разі надзвичайної ситуації.

Що може статися на ЗАЕС у разі вибуху

Науковий співробітник відділу готовності та радіаційного моніторингу Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Захар Іванов розповів у коментарі Фактам ICTV, що може трапитися у випадку теракту на ЗАЕС. Він наголосив: важливо, щоб залишалася цілою гермооболонка (фізичний бар’єр та пасивна система безпеки) ядерних реакторів. Тоді легше та швидше можна буде стабілізувати енергоблок. Персонал станції також матиме змогу зменшити витік радіоактивних аерозолів у навколишнє середовище.

За його словами, витік аерозолів через гермооболонку все ж можливий. Але якщо порівнювати з тим, якби ця система взагалі не працювала, то дози будуть дуже малими.

Експерт вкотре наголосив, що станція будувалася для мирного використання, розглядалися можливі аварії на енергоблоках, але не зовнішні теракти. Зокрема, не передбачався захист від навмисного підриву вибухівкою.

Енергоблоки ЗАЕС у “холодному зупині”

Захар Іванов також акцентував, що з вересня 2022 року ядерні реактори Запорізької АЕС перебувають здебільшого у “холодному зупині”. Тобто, немає активного ядерного поділу.

Пояснює: навіть якщо станеться якась аварія з витоком радіоактивних аерозолів назовні, то немає необхідності бігти купувати та приймати препарати стабільного йоду — калій йодид. МОЗ може рекомендувати проводити йодну профілактику на дуже малій території або взагалі не рекомендувати її проводити.

Не варто порівнювати з ЧАЕС

Захар Іванов каже: те, що може трапитися на Запорізькій АЕС, не варто порівнювати з аварією на Чорнобильській АЕС. Насамперед Запорізька станція має інший, більш технологічний та захищений тип енергоблока.

Експерт говорить, що у разі теракту на ЗАЕС не повинно бути настільки потужного парового вибуху та колосального розповсюдження радіоактивних аерозолів у навколишнє середовище.

Реактори на ЗАЕС не працюють, тому не передбачається протікання аварії, подібної до тієї, що сталася на ЧАЕС. Скільки території може бути забруднено — відповісти складно. Можливо, це не будуть десятки тисяч квадратних кілометрів, а лише територія проммайданчика. Утім, прогнозувати щось точно — неможливо.

Немає чарівної пігулки, яка може вберегти від радіаційного зараження. Але, якщо слідувати правилам безпеки, то можна зменшити ризики. Раніше ми розповідали, як захиститися від радіації.

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