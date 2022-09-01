Не тільки калію йодид! Які існують заходи захисту від радіації

Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається досить напруженою. Щодня російські військові влаштовують провокації та обстрілюють міста поблизу станції.

Спеціалістка із радіаційної гігієни відділу профілактики неінфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ольга Гусєва під час телемарафону розповіла, як захистити себе у разі можливого вибуху на АЕС.

За її словами, треба уважно стежити за напрямком вітру. Він може розносити забруднене повітря та пил на великі відстані. Також вона наголосила, що у перші кілька годин після вибуху треба максимально захистити щитоподібну залозу.

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Одразу після офіційного повідомлення про загрозу викиду варто прийняти профілактичну дозу калію йодиду.

У яких дозах треба приймати калію йодид

дітям до одного місяця, немовлятам і дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні — 16 мг;

дітям від одного місяця до трьох років — 32 мг;

дітям від трьох до 12 років — 62,5 мг;

підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним і матерям, що годують грудьми — 125 мг;

людям старше 40 років калію йодид приймати не потрібно, оскільки щитоподібна залоза після певного віку перестає накопичувати радіоактивний йод.

Заходи захисту після аварії на АЕС

Якщо немає офіційних повідомлень про аварію, вживати калію йодид не потрібно, адже це може тільки нашкодити. Крім цього, існують інші заходи, які можуть захистити тебе від радіації.

Знайди укриття або зайди в будь-яке приміщення та закрий всі вікна, перекрий вентиляційні канали, а на вході поклади мокру ганчірку;

пий воду тільки в пластикових пляшках, а також воду, яка подається з централізованих джерел;

ретельно мий фрукти й овочі;

обов’язково заміни забруднений радіацією одяг. Разом із взуттям його варто упакувати в пластиковий пакет і викинути;

якщо немає можливості переодягнутися, ретельно вичисти одяг вологою щіточкою;

прийми душ, ретельно вимий волосся.

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