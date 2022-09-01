Здоров'я та краса

Не тільки калію йодид! Які існують заходи захисту від радіації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 15:00
Правила самозахисту після вибуху на АЕС
Фото: Pexels

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