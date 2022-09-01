Не тільки калію йодид! Які існують заходи захисту від радіації

Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається досить напруженою. Щодня російські військові влаштовують провокації та обстрілюють міста поблизу станції.
Спеціалістка із радіаційної гігієни відділу профілактики неінфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ольга Гусєва під час телемарафону розповіла, як захистити себе у разі можливого вибуху на АЕС.
За її словами, треба уважно стежити за напрямком вітру. Він може розносити забруднене повітря та пил на великі відстані. Також вона наголосила, що у перші кілька годин після вибуху треба максимально захистити щитоподібну залозу.
Одразу після офіційного повідомлення про загрозу викиду варто прийняти профілактичну дозу калію йодиду.
Якщо немає офіційних повідомлень про аварію, вживати калію йодид не потрібно, адже це може тільки нашкодити. Крім цього, існують інші заходи, які можуть захистити тебе від радіації.
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