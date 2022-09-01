Не только йодид калия! Какие еще существуют меры защиты от радиации

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной. Ежедневно российские военные устраивают провокации и обстреливают города вблизи станции.
Специалист радиационной гигиены отдела профилактики неинфекционных заболеваний Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Ольга Гусева во время телемарафона рассказала, как защитить себя в случае возможного взрыва на АЭС.
По ее словам, нужно внимательно следить за направлением ветра. Он может разносить загрязненный воздух и пыль на большие расстояния. Также она подчеркнула, что в первые несколько часов после взрыва нужно максимально защитить щитовидную железу.
После официального сообщения об угрозе выброса следует принять профилактическую дозу йодида калия.
Если нет официальных сообщений об аварии, употреблять йодид калия не нужно, ведь это может только навредить. Кроме того, существуют другие меры, которые могут защитить тебя от радиации.
Раньше мы рассказывали о радиационной аптечке и что в ней должно быть.
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