Не только йодид калия! Какие еще существуют меры защиты от радиации

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной. Ежедневно российские военные устраивают провокации и обстреливают города вблизи станции.

Специалист радиационной гигиены отдела профилактики неинфекционных заболеваний Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Ольга Гусева во время телемарафона рассказала, как защитить себя в случае возможного взрыва на АЭС.

По ее словам, нужно внимательно следить за направлением ветра. Он может разносить загрязненный воздух и пыль на большие расстояния. Также она подчеркнула, что в первые несколько часов после взрыва нужно максимально защитить щитовидную железу.

После официального сообщения об угрозе выброса следует принять профилактическую дозу йодида калия.

В каких дозах нужно принимать йодид калия

детям до одного месяца, младенцам и детям, находящимся на грудном вскармливании — 16 мг;

детям от одного месяца до трех лет — 32 мг;

детям от трех до 12 лет — 62,5 мг;

подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям — 125 мг;

людям старше 40 лет йодид калия принимать не нужно, поскольку щитовидная железа после определенного возраста перестает накапливать радиоактивный йод.

Меры защиты после аварии на АЭС

Если нет официальных сообщений об аварии, употреблять йодид калия не нужно, ведь это может только навредить. Кроме того, существуют другие меры, которые могут защитить тебя от радиации.

Найди укрытие или зайди в любое помещение и закрой все окна, перекрой вентиляционные каналы, а на входе положи мокрую тряпку;

пей воду только в пластиковых бутылках, а также воду, подаваемую из централизованных источников;

тщательно мой фрукты и овощи;

обязательно замени загрязненную радиацией одежду. Вместе с обувью ее следует упаковать в пластиковый пакет и выбросить;

если нет возможности переодеться, тщательно вычисти одежду влажной щеточкой;

прими душ, тщательно вымой волосы.

Раньше мы рассказывали о радиационной аптечке и что в ней должно быть.

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