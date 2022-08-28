Чесно про йодид калію: коли справді треба приймати пігулки

На тлі небезпечної ситуації на ЗАЕС, яку постійно створюють російські військові, Україні та світу загрожує ядерна небезпека. Українці почали шукати інформацію про дію йодид калію та оббивати пороги аптек у його пошуках.

Проте його вживання без потреби може тільки зашкодити. Керівник відділу факторів виробничого та навколишнього середовища ЦГЗ Анатолій Оперчук розповів Яні Брензей про дію йодид калію.

За його словами, одним із методів зниження дози опромінення при виникненні ядерної аварії є прийняття йодиду калію. Це препарат, який захищає нашу щитоподібну залозу від радіоактивного йоду у перші години після аварії.

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Не всі радіоактивні аварії призводять до викиду радіоактивного йоду в атмосферу, – наголошує Оперчук.

Він зауважує: зараз в Україні готується лікувальна служба, ДСНС, медико-профілактичні служби до можливого виникнення аварії.

— Прийняття йодиду калію до виникнення аварії є дуже шкідливим. Йод — не зовсім корисна речовина для організму. Ми його вживаємо для того, щоб захистити щитоподібну залозу.

За його словами, у зоні 50 км від ядерних об’єктів населення забезпечене йодидом калію.

— Щоб був максимальний ефект для профілактики йодом, ми повинні його прийняти за дві – чотири години до приходу радіаційної хмари. Або протягом 16 год після її відходу. В інших випадках ефекту від прийняття йодиду калію не буде. Про небезпеку населення буде попереджено, — запевнив Оперчук.

Раніше доктор Комаровський розповідав, як знизити рівень радіації самостійно.

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