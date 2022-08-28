Здоров'я та краса

Чесно про йодид калію: коли справді треба приймати пігулки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Серпня 2022, 17:00
Чесно про йодид калію: коли справді треба приймати пігулки
Фото: Pexels

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