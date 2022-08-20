Здоров'я та краса

Порада на випадок радіації: як правильно приймати йод чи йодид калію?

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 20 Серпня 2022, 21:10
Як приймати йод при радіації — інструкція
Фото: Pexels

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