Здоровье и красота

Совет на случай радиации: как правильно принимать йод или йодид калия?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 20 августа 2022, 21:10
Як приймати йод при радіації — інструкція
Фото: Pexels

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Красивые и приятные поздравления с днем ​​рождения в картинках, стихах и прозе

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