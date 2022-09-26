Чего ждать от ядерного шантажа Путина — мнение эксперта Олега Жданова

Мобилизацией в России недовольны сами же россияне. Оказалось, что желающих идти на фронт не так много, как кричавших перед телевизором о нацистах. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько солдат может призвать Россия и об угрозе использования ядерного оружия.

Угроза использования ядерного оружия

Путин начал шантажировать Украину и мир применением ядерного оружия против Украины. Олег Жданов объясняет это тем, что президент РФ пытается затягивать войну двумя способами: первый — это объявление мобилизации, а второй — шантаж ядерным оружием.

Он хочет любой ценой спасти фронт. Чтобы запугать Украину и Запад, Путин попытается выводить пусковые установки без их использования, показывая, что он может так сделать. Иначе Путина уже никто не будет воспринимать всерьез.

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Ответ для России будет жестким — ответный удар. Также Джо Байден и Борис Джонсон объявляли о варианте превентивного удара по России, — говорит Жданов.

Сколько военных сможет мобилизовать Россия

Сразу Россия сможет набрать не больше 100 000 человек. Для этого ей понадобится месяц или даже больше. Мобилизационная система в России построена так, что они могут призывать 130 000 человек за два месяца.

По качеству те, кто едут в Украину — как пушечное мясо, ими будут затыкать дыры по всей линии фронта, — уверяет Олег Жданов.

Следует помнить, что новоиспеченных военных нужно обеспечить всем необходимым, на что нужно время и деньги.

Мобилизацию объявили для того, чтобы затянуть наступление Украины на российских оккупантов.

Ранее мы рассказывали, как россияне выпустили десять ракет по областному центру.

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