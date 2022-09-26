Украина

Чего ждать от ядерного шантажа Путина — мнение эксперта Олега Жданова

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 26 сентября 2022, 14:00

Больше видео
дрон-камікадзе
Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Рассказываем подробности обстрела и что это за оружие
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Ночные взрывы в Запорожье: россияне выпустили десять ракет по областному центру — последствия прилетов
0:02:41
Військове навчання у Львові
Обучение высшему пилотажу: бывшие американские морпехи делятся опытом с нашими бойцами во Львове
Смотреть больше

Последние видео
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність

Чего ждать от ядерного шантажа Путина — мнение эксперта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Рассказываем подробности обстрела и что это за оружие
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
0:06:38
Як підтримати людину після полону
Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Звонки, шок и слезы. Родные наших защитников откровенно о первых разговорах и состоянии героев после плена
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хиджаб”. Трагичное убийство в Иране, которое привело к массовым протестам в стране
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Ночные взрывы в Запорожье: россияне выпустили десять ракет по областному центру — последствия прилетов
0:02:41
Військове навчання у Львові
Обучение высшему пилотажу: бывшие американские морпехи делятся опытом с нашими бойцами во Львове
Обстріл Одеси 25 вересня
Утренний обстрел Одессы. Россияне снова атаковали центр города дронами-камикадзе — что известно
Больше видео
дрон-камікадзе
Читать дальше
Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Рассказываем подробности обстрела и что это за оружие

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь