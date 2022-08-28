Честно про йодид калия: когда действительно нужно принимать таблетки

На фоне опасной ситуации на ЗАЭС, которую постоянно создают российские военные, Украине и миру угрожает ядерная опасность. Украинцы начали искать информацию о действии йодида калия и обивать пороги аптек в его поисках.

Однако его употребление без необходимости может только навредить. Руководитель отдела факторов производственной и окружающей среды ЦОЗ Анатолий Оперчук рассказал Яне Брензей о действии йодида калия.

По его словам, одним из методов снижения дозы облучения в случае возникновении ядерной аварии является принятие йодида калия. Это препарат, который защищает нашу щитовидную железу от радиоактивного йода в первые часы после аварии.

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Не все радиоактивные аварии приводят к выбросу радиоактивного йода в атмосферу, — отмечает Оперчук.

Он напоминает: сейчас в Украине лечебная служба, ГСЧС, медико-профилактические службы готовятся к возможной аварии.

— Принятие йодида калия до возникновения аварии очень вредно. Йод — не совсем полезное вещество для организма. Мы его используем для того, чтобы защитить щитовидную железу.

По словам Оперчука, в зоне 50 км от ядерных объектов население обеспечено йодидом калия.

— Чтобы был максимальный эффект от профилактики йодом, мы должны принять его за два – четыре часа до прихода радиационного облака. Или в течение 16 часов после его исчезновения. В других случаях эффекта от принятия йодида калия не будет. Об опасности население будет предупреждено, — заверил Оперчук.

Ранее доктор Комаровский рассказывал, как снизить уровень радиации самостоятельно.

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