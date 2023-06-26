Не спеши покупать! Поможет ли калий йодид при теракте на ЗАЭС

Украинцы и весь мир проинформированы, что россияне заминировали ЗАЭС и готовят теракт. Об этом говорил даже Владимир Зеленский. Украинцев призывают не паниковать и продумать план действий в случае вероятной чрезвычайной ситуации на станции.

Украинцы начали массово скупать калий йодид, йод и другие йодсодержащие препараты. Кое-кто уже сейчас начинает их принимать, но это не поможет, а только навредит здоровью!

В Государственно-научном техническом центре по ядерной и радиационной безопасности объяснили, как работает употребление йода при реальной опасности и почему сейчас это не поможет.

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Как работает йодная профилактика

В Государственно-научном техническом центре отмечают, что ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики!

Безосновательное употребление калия йодида, настойки йода, бетадина или раствора Люголя могут вызвать серьезные ожоги слизистой и отравления.

— Йодная профилактика — это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предотвращения ее облучения, — говорится в сообщении.

В Центре объясняют, что радиоактивный йод образуется только при работе энергоблока на мощности. То есть тогда, когда энергоблок АЭС генерирует электроэнергию. Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был переведен в состояние остановки в сентябре 2022 года.

То есть, работа энергоблоков ЗАЭС остановлена уже как минимум девять месяцев, они не генерируют электроэнергию в течение этого времени.

Почему радиационная опасность на ЗАЭС сейчас ниже

В сообщении рассказывают, что самый длительный период полураспада, когда количество радиоактивного вещества уменьшается вдвое, из изотопов йода имеет йод I-131, который составляет около восьми суток.

Остальные изотопы радиоактивного йода имеют еще более короткий период полураспада. Это в свою очередь означает, что с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа йода. То есть, его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года.

Йодопрофилактика имеет смысл тогда и только тогда, когда существует реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. А его на ЗАЭС нет.

Следовательно, при гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому йодопрофилактика не нужна, — акцентируют специалисты.

В Центре напоминают, что употребление йода может навредить, призывают прислушиваться к органам государственной власти, которые будут давать указания по употреблению йода и других мер в случае чрезвычайной ситуации.

Что может произойти на ЗАЭС при взрыве

Научный сотрудник отдела готовности и радиационного мониторинга Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Захар Иванов рассказал в комментарии Фактам ICTV, что может случиться в случае теракта на ЗАЭС.

Он подчеркнул: важно, чтобы оставалась целой гермооболочка (физический барьер и пассивная система безопасности) ядерных реакторов. Тогда легче и быстрее можно будет стабилизировать энергоблок. Персонал станции также сможет уменьшить утечку радиоактивных аэрозолей в окружающую среду.

По его словам, утечка аэрозолей через гермооболочку все же возможна. Но если сравнивать с тем, если бы эта система вообще не работала, то дозы будут очень малы.

Эксперт еще раз отметил, что станция строилась для мирного использования, рассматривались возможные аварии на энергоблоках, но не внешние теракты. В частности, не предусматривалась защиту от умышленного подрыва взрывчаткой.

Энергоблоки ЗАЭС в “холодной остановке”

Захар Иванов также акцентировал, что с сентября 2022 года ядерные реакторы Запорожской АЭС находятся в основном в холодной остановке. То есть, нет активного ядерного разделения.

Объясняет: даже если произойдет какая-то авария с утечкой радиоактивных аэрозолей наружу, то нет необходимости бежать покупать и принимать препараты стабильного йода — калий йодид. Минздрав может рекомендовать проводить йодную профилактику на очень малой территории или вообще не рекомендовать ее проводить.

Не стоит сравнивать с ЧАЭС

Захар Иванов говорит: то, что может случиться на Запорожской АЭС, не стоит сравнивать с аварией на Чернобыльской АЭС. В первую очередь, Запорожская станция имеет другой, более технологичный и защищенный тип энергоблока.

Эксперт говорит, что в случае теракта на ЗАЭС не должно быть столь мощного парового взрыва и колоссального распространения радиоактивных аэрозолей в окружающую среду.

Реакторы на ЗАЭС не работают, поэтому не предполагается протекание аварии, подобной произошедшей на ЧАЭС. Сколько территорий могут быть загрязнены — ответить сложно. Возможно, это не будут десятки тысяч квадратных километров, а только территория промплощадки. Впрочем, прогнозировать что-то точно — невозможно.

Нет волшебной таблетки, которая может уберечь от радиационного заражения. Но, если следовать правилам безопасности, можно уменьшить риски. Ранее мы рассказывали, как защититься от радиации.

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