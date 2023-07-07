Как помочь животным при взрыве на ЗАЭС: пошаговая инструкция действий

В случае взрыва на ЗАЭС животные как никто нуждаются в помощи. Ведь высокий уровень радиации вреден не только для людей.

Как помочь домашним любимцам, какой тревожный чемоданчик для них подготовить и можно ли давать животным калий йодид, рассказали в Минздраве и Всеукраинской инициативе Save Pets of Ukraine.

Как помочь домашним животным при радиации: пошаговая инструкция

Держи животных в укрытии

Если животное было на улице, следует как можно скорее переместить его в помещение и плотно закрыть все окна и двери. После перейти к гигиеническим процедурам.

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Вымой своего любимца водой. Если есть возможность, лучше сделать это с мылом или шампунем для животных. Если доступа к воде нет, используй влажные салфетки — это лучше, чем ничего.

Если у животного есть порезы или царапины, закрой их, чтобы радиоактивные материалы не попали в рану. Также следует держать любимцев как можно дальше от окон, дверей и щелей.

При мытье животного позаботься и о собственной безопасности:

Используй резиновые перчатки и маску. Если на теле есть порезы или царапины, старайся их хорошо закрыть, чтобы радиоактивные материалы не попали в рану. Вымой руки и лицо после мытья животного.

Безопасное пространство и еда для животных

Миски для еды и питья, коврики следует протереть влажной тряпкой. После поместить ее в герметичный пластиковый пакет или контейнер и оставить в недоступном месте.

Еду четырелапых лучше хранить в герметичных контейнерах. Перед тем, как открыть герметичный сосуд, протри его влажными салфетками или мокрым полотенцем.

Вода из-под крана, колодцев или открытых водоемов может быть опасной. Так что кроме корма следует подготовить воду в бутылках.

Учти, что не давать животному пить, чтобы оно не ходило в туалет, — вредно.

Туалет для кошек и собачек

Одно время будет запрещено выходить на улицу. Конечно, если речь не идет об эвакуации. Так что кроме еды животным нужно подготовить герметично закрытые запасы наполнителя.

Дело в том, что открытый наполнитель содержит поглощающие свойства и станет опасным для использования.

А собакам, привыкшим ходить в туалет на улицу, подготовь специальное место для туалета. Это может быть простой ящик с грунтом. Он будет имитировать привычную для собачки местность.

Ящик следует поставить как можно дальше от еды, места для сна и игр. Любимец может не сразу понять предназначение ящика, так что надо ему объяснить.

Первое время может потребоваться помощь с туалетом. В таком случае ни в коем случае нельзя давать мочегонные или слабительные. Что действительно поможет — теплые компрессы на живот.

Если придется эвакуироваться: тревожный чемоданчик

Если ты живешь близко к ЗАЭС, вероятно, придется эвакуироваться. Для этого следует приготовить тревожные чемоданы для себя и для животных.

Маленьким животным следует приготовить переноски. В случае необходимости следует обмотать их пленкой, оставив отверстие для дыхания. Его нужно будет закрыть несколькими слоями влажной марли.

Для больших животных подготовь одежду, лучше всего подойдет зимняя: куртки, обувь. Намордник следует обмотать марлей.

Тревожный чемоданчик для животных

Итак, под рукой должна быть небольшая сумка со всем необходимым для твоего любимца:

сухой корм; переноска для маленьких животных; вода; миска для воды или поилка; лекарство, если животное в нем нуждается; документы животного; влажные салфетки; подстилка; поводок; пакеты для уборки туалета.

Калий йодид: когда и сколько давать

В экстренной ситуации, когда ты услышал соответствующее указание от местных властей, следует принять калий йодид и дать его животному. В Минздраве рассказали о дозировке препарата для животных:

Кошкам и собакам весом до 10 кг — 50 мг;

Собакам весом 10-30 кг — до 85 мг

Собакам весом более 30 кг — до 125 мг

При эвакуации двигайся с животным быстро, но не бегите, чтобы не поднимать радиоактивную пыль. Когда окажешься в пункте эвакуации, следует помыть животное влажными салфетками.

А что делать при взрыве на ЗАЭС, читай инструкцию от МВД.

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