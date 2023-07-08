Российские оккупанты не устают убивать гражданское население Украины. Утром, 8 июля, россияне обстреляли Лиман Донецкой области из РСЗО. В результате обстрела есть раненые и погибшие. Читай в материале подробнее.

Российские оккупанты обстреляли Лиман 8 июля 2023: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты, сегодня, 8 июля, нанесли удар по городу Лиман Донецкой области. Обстрел произошел около 10 утра из РСЗО. Оккупанты попали в частный сектор.

Об обстреле сообщил председатель Донецкой ОГА и начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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Сейчас известно о шести погибших и пятерых раненых. В результате обстрела поврежден магазин, дом.

На месте уже работает полиция и парамедики, они оказывают помощь людям. Российские оккупанты продолжают бить по гражданскому населению Донецкой области. Все преступления фиксируются.

Убили шесть человек. Российские оккупанты обстреляли Лиман 8 июля из реактивных систем залпового огня / 3 Фотографии

Ранее мы рассказывали об обстреле Первомайского Харьковской области.

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Фото: Павел Кириленко, Донецкая ОВА