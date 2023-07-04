Россияне ощущают свое шаткое положение на поле боя и политической арене, поэтому продолжают воевать с мирным населением Украины.

Они убивают детей, женщин, мужчин, стариков для того, чтобы истребить целую нацию.

Как только стало известно, что в Первомайском Харьковской области около 13:35 прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По предварительной информации, обстрел был фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на стоянке.

На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики, — говорит Синегубов.

Обновлено 15:40. В городе Первомайский пока предварительно известно о 31 пострадавшем лице, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок, — сообщают в Харьковской ОВА.

Ударили фугасным снарядом! Что известно о взрыве в Первомайском Харьковской области 4 июля / 4 Фотографии

Корреспондент Суспільнго Харків Антон Орехов пообщался с заместителем городского головы города и сообщил, что в Первомайском боеприпас РФ попал по стоянке вблизи многоэтажного дома, расположенного в жилом микрорайоне.

Стратегических объектов вблизи места попадания нет.

О последствиях обстрела в Запорожской области, который был вчера, 3 июля, можешь узнать из нашего другого материала.

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Главное фото: Нацполиция Украины.