Проснулся за несколько секунд до взрыва: как приходит в себя после обстрела поселок Кушугум

В ночь на 3 июля оккупанты ударили ракетами С-300 по пригороду Запорожья. Несколько взрывов прогремели в поселке Кушугум.

Огромная воронка образовалась прямо на огороде возле одного из частных домов, а взрывная волна повредила немало подворий вокруг.

Местный житель Владимир Басистый рассказывает: очнулся за несколько секунд до взрыва.

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— Мне очень повезло, что я остался невредимым. Окна были забиты пленкой, так что стекло не разлетелось по комнате, — рассказывает парень.

Взрывом ракеты С-300 повредило десятки домов. Помогают не только местные коммунальщики: прибыли помощники из соседнего поселка, также страдающего от обстрелов.

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