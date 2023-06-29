От города осталось только название. Волонтеры под обстрелами спасают жителей Красногоровки

18 тонн гуманитарной помощи в прифронтовую еще с 2014 года Красногоровку Донецкой области доставили полицейские вместе с благотворителями. Это только за последние три месяца. В городе до сих пор остается более тысячи человек, в том числе дети. Читай, как спасают людей в Красногоровке и о тяжелом труде волонтеров.

Как спасают людей в Красногоровке — тяжелый труд волонтеров

Полицейские из эвакуационной группы Белый ангел часто наведываются в прифронтовой населенный пункт с гуманитаркой. Кого надо, забирают на лечение, помогают с лекарствами.

Красногоровка, микрорайон Солнечный, отсюда до оккупированной территории около полутора километров, а до враждебных позиций — еще меньше. Люди показывают, что осталось от их домов, школы.

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Местные не отчаиваются, надеются, что все будет хорошо и все отстроим. От некогда солнечного микрорайона с одноименным названием осталось разве что название. Все дома здесь уничтожены, потому что врагу они были слишком неудобны.

Более пяти месяцев город обстреливают каждый день. В Красногоровке до полномасштабной войны проживало около 13 тыс. человек, это, несмотря на близость к оккупированному еще с 2014 года Донецку.

Сейчас под постоянными обстрелами выживают 1,5 тыс. местных, есть и дети.

Кто хотел — давно уехали, остались те, кто не хотят, как я. Я никуда не поеду, потому что у меня есть животные, — говорит местная жительница.

Те, кто остался, признаются, из-за постоянных обстрелов даже не всегда ходят за гуманитаркой, которую привозят волонтеры и полиция. Потому полицейские из команды Белый Ангел всегда привозят медицинскую и гуманитарную помощь адресно.

В этот раз приехали вместе с благотворительным фондом Сила женщины. Только за три последних месяца доставили более 18 тонн помощи. Местные гостям всегда рады, часто вспоминают истории с ними и просто благодарят.

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