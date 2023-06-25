Самые молодые спасатели в регионе, но имеют большой опыт! История братьев-близнецов о службе в ГСЧС

Им всего 19 лет, а они спасали жизнь людей, разбирали завалы и тушили пожары от ракетных атак. Братья-близнецы Григорий и Алексей Кулачинские работают спасателями.

Еще курсантами участвовали в поисково-спасательной операции после ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда погибли 27 человек, около 200 пострадали.

Месяц назад братья потеряли отчима, защищавшего страну на Донецком направлении. Но пережитое не сломило ребят. Несмотря на все, они продолжают службу и мечтают стать офицерами.

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Один из парней сдает караул, другой — принимает. Говорят, было бы тяжело, если бы оба выезжали на задание. Они не знают, что ждет их каждый день на работе, но уверяют: ко всему готовы, ведь у них уже немалый опыт.

После помощи в разборе завалов в Виннице сложно было справиться психологически, поэтому не знали, будут ли продолжать работу в ГСЧС. Но братья поддержали друг друга и продлили службу.

Как решили стать спасателями

Еще школьниками в родном Подольске в Одесской области ребята стали свидетелями, как дети подожгли сухое дерево. Загорелся пожар, тогда они вдвоем побежали спасать из огня маленького мальчика.

В тот момент они решили стать спасателями, родители поддержали их желание. Они — военнослужащие, после начала полномасштабной войны вместе защищали Южное, а затем Восточное направление.

Братья — самые молодые спасатели в Одесском регионе. О карауле говорят, что это одна семья, где все друг друга поддерживают и помогают.

Сейчас все работники ГСЧС прилагают немало усилий по спасению украинцев. Ранее мы рассказывали историю спасателя о работе во время войны.

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