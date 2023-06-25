Наймолодші рятувальники в регіоні, але мають чималий досвід! Історія братів-близнюків про службу в ДСНС

Їм усього 19 років, а вони вже рятували життя людей, розбирали завали та гасили пожежі від ракетних атак. Брати-близнюки Григорій та Олексій Кулачинські працюють рятувальниками.

Ще курсантами вони брали участь у пошуково-рятувальній операції після ракетного удару по Вінниці 14 липня. Тоді загинули 27 людей, майже 200 постраждали.

Місяць тому брати втратили вітчима, що боронив країну на Донецькому напрямку. Та пережите не зламало хлопців. Попри все, вони продовжують службу і мріють стати офіцерами.

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Один з хлопців здає караул, інший — приймає. Кажуть, було б тяжко, якби обоє виїжджали на завдання. Вони не знають, що чекає їх щодня на завданні, але запевняють: до всього готові, адже вони вже мають чималий досвід.

Після допомоги у розборі завалів у Вінниці складно було впоратися психологічно, тож не знали, чи продовжуватимуть роботу в ДСНС. Але брати підтримали одне одного та продовжили службу.

Як вирішили стати рятувальниками

Ще школярами в рідному Подільську на Одещині хлопці стали свідками, як діти підпалили сухе дерево. Зайнялася пожежа, тоді вони вдвох побігли рятувати з вогню маленького хлопчика.

Тієї миті вони вирішили стати рятувальниками, батьки підтримали їхнє бажання. Вони — військовослужбовці, після початку повномасштабної війни разом боронили Південний, а потім Східний напрямок.

Брати — наймолодші рятувальники в Одеському регіоні. Про караул кажуть, що це одна родина, де всі одне одного підтримують та допомагають.

Зараз усі працівники ДСНС докладають чимало зусиль для порятунку українців. Раніше ми розповідали історію рятувальника про роботу під час війни.

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