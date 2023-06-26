Житель Днепра бросился извлекать из-под завала врача — героическое спасение и ужасные воспоминания мужчин

Еще несколько месяцев на больничной койке в одном из медучреждений Днепра будет оставаться один из самых тяжелых раненых от прилета российской ракеты по поликлинике 26 мая. Мужчина и сам врач. А сейчас приходит в себя от тяжелых травм таза.

Взрывной волной на СТО тогда отбросило работника и вдавило в дверь. Житель Днепра Василий не пострадал и, не мешкая, побежал к месту прилета. Российская ракета попала в правое крыло больницы. От прилета загорелась и соседняя ветеринарная клиника.

Василий говорит, что “скорые” приехали мгновенно и буквально выхватывали из рук раненых. Неравнодушные продолжали поиски. На третьем этаже удалось обнаружить мужчину под завалами.

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Его засыпало мусором. Мы начали разгребать, но ноги ему не могли достать. Ноги зажало фрагментом стены. Хорошо, что я инженер-строитель — нашел какую-то ножку или деревяшку, сделал рычаг самодельный и немного приподнял эту стену, — рассказывает житель Днепра Василий Чеповик.

Спасенным оказался врач-психиатр Сергей Зиневич. Сергей больше недели после трагедии находился в реанимации — у него ушиб головного мозга, пробиты гайморовая пазуха и левая барабанная перепонка, перебит таз и бедренная кость.

Сергей говорит, за три минуты до удара ракеты завершил прием пациентки. А потом вдруг на него упала стена.

Меня засыпало полностью, лицо… я даже не мог дышать — все в пыли, но рука сверху была. Я почувствовал, что там все свободно. Взял кирпич и стал колотить, — вспоминает пострадавший от прилета российской ракеты Сергей Зиневич.

А Василий, вспоминает, оказался тогда у места прилета из-за волонтерских дел. Готовил машину на фронт. Сейчас же с единомышленниками собирает очередную партию гуманитарной помощи. Уже для пострадавших в Херсонской области.

Напомним, ранее мы рассказывали историю мужчины, раненого в Бахмуте, который исцеляет музыкой.

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