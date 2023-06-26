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Житель Днепра бросился извлекать из-под завала врача — героическое спасение и ужасные воспоминания мужчин

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 26 июня 2023, 12:00

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