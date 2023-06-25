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Сердце слышит, пальцы — играют: история мужчины, раненого в Бахмуте, исцеляющего музыкой

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 25 июня 2023, 14:00

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