Сердце слышит, пальцы — играют: история мужчины, раненого в Бахмуте, исцеляющего музыкой

От сердца и с огромным вдохновением 59-летний Юрий Гончаренко играет мелодию, которую создал сам. С детства он научился игре на инструменте, но вспомнить произведения, ранее воспроизводившие наизусть, теперь ему сложно из-за полученной контузии. Мужчина говорит, музыка его лечит и помогает справиться с тяжелыми воспоминаниями.

Юрий частенько приходит играть именно тогда, когда рядом в спортзале тренируются военные. Говорят, под живой аккомпанемент восстанавливаться после травм вдвойне приятнее.

Музыкой он увлекся в детстве. С тех пор мужчина не может жить без звучания клавишных.

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Полностью насладиться инструментом сейчас Юрию сложно из-за тяжелой контузии, которую мужчина получил в результате войны.

Сам он родом из Бахмута Донецкой области. В день, когда Юрий получил ранение, он как раз шел за водой в магазин. Там встретил товарища с маленьким сыном. В это время рядом случился прилет, а за ним серия взрывов.

Товарищ Юрия и его пятилетний сын были ранены, но выжили. Его самого эвакуировали в Днепр в больницу. У мужчины было раздроблено правое колено и травмированная нога.

Как только пришел в себя, вспоминает, просил врачей, чтобы те спасли его замкнутых дома животных. Признается, больше всего скучает по своей служебной собаке.

Вытащили их и вывезли под Киев или в Киев. Там была моя служебная собачка. Сейчас ищу в интернете ее, может, найду. Очень умная была.

Сегодня Юрий проходит реабилитацию в центре Незламні. После длительного лечения в неврологии, наконец тележку сменяет на ходунки. После выздоровления мужчина мечтает о собственном инструменте ради новой творческой идеи.

Хочу небольшой коллектив и играть хотя бы в выходные для всех, кто хочет слушать.

Помогают в восстановлении раненых и другие виды искусства. Читай, как военные проходят реабилитацию во Львове.

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