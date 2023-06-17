Lifestyle

Глинотерапия для психологической разгрузки: как военные проходят реабилитацию во Львове

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 17 июня 2023, 20:00

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Глинотерапія для військових

Глинотерапия для психологической разгрузки: как военные проходят реабилитацию во Львове
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Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
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