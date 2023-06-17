Глинотерапия для психологической разгрузки: как военные проходят реабилитацию во Львове

Глинотерапия для военнослужащих. Во Львове бойцы, проходящие лечение в реабилитационном центре Незламні, впервые слепили собственные изделия из глины. Специалисты говорят, что такие занятия помогают развить не только мелкую моторику рук, но и получить психологическую разгрузку.

С приподнятым настроением бойцы направляются в мастерскую, где будут осваивать гончарное искусство. Вместе с ними на занятии психолог. Говорит, процесс лепки — один из самых эффективных методов реабилитации, ведь помогает бойцам получить психологическую разгрузку путем высвобождения эмоций.

Вооружившись рабочей одеждой, военные слушают наставления и приступают к работе. Впервые собственноручно пытается изготовить чашку морпех Юрий Кузьминский. Он вместе с собратьями защищал остров Змеиный, впоследствии попал в российский плен, где пробыл девять месяцев. Глинотерапия, говорит, вызывала только положительные эмоции.

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В этом же уверена и руководительница проекта Незламні Ирина Заславец. Ведь в центре планируют под арт-терапию развернуть большое помещение, где будут учить не только лепить из глины, но и осваивать скульптуру и работать с камнем. Пока будет ремонт, занятия будут проводить в формате open space.

Мы стараемся искать пути, чтобы это уже вводить в процесс восстановления, поэтому возникла идея скооперироваться с академией искусств.

Наши пациенты иначе открываются во время этих занятий, проговаривают какие-то свои боли, переживания. Это общение, это работа с материалом, который можно видоизменять, трансформировать, прилагать усилия, выражать эмоции и видеть результат, — рассказывает Ирина Заславец.

Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатной реабилитации для военных в центрах Recovery.

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