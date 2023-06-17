Глинотерапія для психологічного розвантаження: як військові проходять реабілітацію у Львові

Глинотерапія для військовослужбовців. У Львові бійці, які проходять лікування в реабілітаційному центрі Незламні, вперше зліпили власні вироби з глини. Фахівці кажуть, що такі заняття допомагають розвинути не лише дрібну моторику рук, але й отримати психологічне розвантаження.

З піднесеним настроєм хлопці прямують до майстерні, де опановуватимуть гончарне мистецтво. Разом з бійцями на занятті з глинотерапії психолог. Каже, процес ліплення — один з найефективніших методів реабілітації, адже допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження шляхом вивільнення емоцій.

Озброївшись робочим одягом хлопці слухають настанови та беруться до роботи. Вперше власноруч пробує виготовити чашку морпіх Юрій Кузьмінський. Він разом з побратимами захищав острів Зміїний, згодом потрапив у російський полон, де пробув аж дев’ять місяців. Глинотерапія, каже, викликала лише позитивні емоції.

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У цьому ж певна і керівниця проекту Незламні Ірина Заславець. Адже в центрі планують під арт-терапію розгорнути велике приміщення, де будуть навчати не лише ліпити з глини, а й опановувати скульптуру та працювати з каменем. Поки йтиме ремонт, заняття будуть проводити у форматі open space.

Ми намагаємось шукати шляхи для того, аби це вже вводити в процес відновлення, тому виникла ідея скооперуватися з академією мистецтв.

Наші пацієнти інакше відкриваються під час цих занять, вони проговорюють якісь свої болі, переживання. Це спілкування, це робота із матеріалом, який можна видозмінювати, трансформувати, докладати зусилля, виражати емоції й бачити результат, — розповідає Ірина Заславець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовну реабілітацію для військових у центрах Recovery.

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